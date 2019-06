Ha ​166 auto intestate a suo nome Ma il 63enne vive nel campo rom

ilgiornale

(Di venerdì 21 giugno 2019) Costanza Tosi 166a suoe smistate in tutta Italia illegalmente. Ecco come faceva soldi ilrom di Castel Romano C’è un nuovo business tra i rom: vendere"fantasma" per compiere reati di ogni tipo. Un business redditizio, anche molto. Ne avevaben centosessantasei un rom sessantatreenne delnomade di Castel Romano. Un giro d’affari incontrollato e, chiaramente, a nero. Vendeva lea pregiudicati in tutta Italia. L’intestatario era sempre lui. Facile così evitare le multe e i controlli. Magari fuggire pure ai posto di blocco della polizia. Difficile sapere chi c'era alla guida. Una truffa a tutti gli effetti, che ha permesso al cittadino serbo, residente in unrom poco fuori Roma, di prendersi gioco dellerità italiane per ben 13 lunghi anni. Dal 2006, anno in cui è stata costituita la società di cui era ...

