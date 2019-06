Gazzetta | Insigne non rientra nella lista degli incedibili De Laurentiis fissa il prezzo

Insigne-Psg - Gazzetta : “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…” : Insigne-Psg, Gazzetta: “Arrivata la maxi offerta al Napoli. E su James Rodriguez…”. La vetrina della Nazionale ha acceso i riflettori sull’ attaccante azzurro, da Parigi è infatta arrivata l’ offerta per il numero 24 azzurro da parte del Paris Sain Germain. Un’ offerta che al momento è però lontana dalla valutazione fatta dal patron partenopeo Aurelio De Laurentiis. L’ edizione odierna de ‘La ...

Gazzetta : “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” : Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti” Gazzetta: “Insigne superficiale e impalpabile. Un gesto a Bologna ha spazientito Ancelotti”. Sembra lontano anni l’ incontro chiarificatore tenutosi a casa Ancelotti, alla presenza del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne, accompagnato dal suo procuratore Mino Raiola. Dopo alcuni giorni di serenità, ...

Gazzetta : “Ancelotti spazientito con Insigne - gesto arrogante contro Luperto” : Se è vero che Ancelotti ha utilizzato le ultime partite per chiarire le idee su chi saranno i calciatori da cui ripartire la prossima stagione Lorenzo Insigne ha sicuramente rimediato una bocciatura. Dopo l’evidente frattura con l’Arsenal e la doverosa quanto ipocrita ricucitura (apparente) contro il Bologna, Insigne torna a spazientire Ancelotti. Non solo una prestazione impalpabile e negativa, ma come sottolinea la Gazzetta dello ...

Gazzetta; “Futuro Insigne-Napoli ancora in dubbio : tre indizi lasciano aperti tutti gli scenari…” : Gazzetta dello Sport sul futuro di Lorenzo Insigne L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sul futuro di Lorenzo Insigne al Napoli, evidenziando che anche dopo il chiarimento il futuro in azzurro di Lorenzo sarebbe ancora incerto. A far dubitare sono proprio le ultime dichiarazioni rilasciate da De Laurentiis nelle ultime settimane. Ci sarebbero tre indizi: “Sosteneva Agatha Christie che tre indizi costituiscano ...

Gazzetta : Insigne - fischi o applausi per il suo ritorno in campo? : Tutti fanno trapelare serenità e buoni propositi, ma forse non stanno dicendo la verità sino in fondo. È il monito con cui apre Maurizio Nicita sulla Gazzetta un pezzo dedicato al momento di Lorenzo Insigne. Al pranzo in casa di mister Ancelotti Lorenzo ha ribadito la sua volontà di restare a Napoli e il suo attaccamento alla maglia. Non c’è stato modo invece per Raiola e la società di parlare di Lozzano, l’attaccante messicano che ...

Gazzetta - Lozano è la carta per sbloccare la cessione di Insigne : Raiola punta di abbassare le pretese di ADL : Secondo quanto scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il caso Insigne si intreccia con il futuro di Hirving Lozano : 'Nella chiacchierata prevista con il diesse napoletano, Raiola discuterà anche della questione Lozano. L'attaccante messicano fa ...

Gazzetta - Confronto Insigne-Raiola : l'obiettivo del capitano è restare - ma pone due condizioni inderogabili per farlo : Calciomercato Napoli, Confronto Raiola-Insigne Come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ieri c'è stato un Confronto tra Lorenzo Insigne ed il suo nuovo entourage. Il ragazzo sembra ...

Gazzetta : Raiola a Napoli per assistere Insigne sul suo futuro : E’ sicuramente la questione Insigne il nodo da sciogliere in questi giorni. Prima ancora dell’apertura del mercato ci si interroga se il futuro del capitano azzurro sarà ancora a Napoli. E in questo senso ha fatto paura l’arrivo ieri dei fratelli Raiola, procuratori del calciatore, nulla si sa sui motivi del loro arrivo. Oggi è previsto un incontro con Giuntoli, molto probabilmente per parlare di Lozano, secondo la Gazzetta ...

Gazzetta - Mertens più napoletano di Insigne - ma non c'è nessun caso Lorenzo : out solo per un problema fisico : Frosinone-Napoli, nessun caso Insigne Come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non c'è alcun caso Insigne dietro il forfait dalla lista dei convocati per Frosinone-Napoli. L'ha ...

Gazzetta : Insigne e il Napoli separati in casa : Resta alta l’attenzione per il futuro di Lorenzo Insigne. Come conferma la Gazzetta quest’oggi, l’agente del calciatore Mino Raiola è ancora in attesa di capire se l’attaccante sia effettivamente sul mercato. Nicita ricorda le parole del presidente De Laurentiis «potrebbero partire anche buoni giocatori che magari non sono funzionali al modo di giocare dell’allenatore» che potrebbero essere un segnale. Anche se offerte ...

Gazzetta : Ancelotti deciderà oggi se convocare Insigne per il Frosinone : Prosegue il brutto periodo di Lorenzo Insigne, ma chi si sarebbe aspettato un epilogo simile il 6 novembre scorso nella partita contro il PSG? Questa la domanda con cui esordisce Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Bastano i numeri per capire come sia cambiata la stagione di Lorenzo da quella sera, 10 gol nelle prime 14 partite contro i 3 delle ultime 24 gare. Numeri che non hanno aiutato sicuramente il calciatore ad avere serenità e il ...

Calciomercato Napoli - Gazzetta – Via Insigne e Mertens - c’è Lozano. E Ancelotti ha un sogno… : Calciomercato Napoli, La Gazzetta dello Sport scrive sulle possibili mosse del club azzurro: Calciomercato Napoli, aria di cambiamento in casa azzurra. Carlo Ancelotti sembra intenzionato a rivoluzionare tutto. In primis il reparto offensivo, con due possibili partenze eccellenti. Parliamo di Insigne e Mertens. I due attaccanti azzurri potrebbero dire addio all’ avventura partenopea a fine stagione. Nel mirino del Napoli c’ è ...

Gazzetta : “L’addio annunciato di Insigne” : La Gazzetta dello Sport fa un’attenta disamina del caso Insigne. Un caso di cui è stato già scritto l’epilogo, con l’attaccante del Napoli che, con ogni probabilità, lascerà quest’estate la squadra di Ancelotti. Ed è proprio il rapporto tra Lorenzo e Carlo il primo ad essersi incrinato, prima dei fischi e degli insulti del pubblico. “Insigne non si è sentito tutelato dall’allenatore nei momenti ...