E adesso | che fine faranno i bitcoin?

Roma - Buca Capitale adesso dilaga anche sui marciapiedi : I centauri abituati a dribblare crateri come Messi coi difensori l?avrebbero forse potuto dire a occhio, già da un po?. Ma i numeri secchi della statistiche non mentono: nella...

Milan - adesso è anche ufficiale : Giampaolo è rossonero! : C’era l’accordo, mancavano firma e ufficialità. La prima è arrivata poco fa, come anticipato, a cui ha fatto seguito la seconda. Il Milan comunica che Marco Giampaolo è il nuovo allenatore. Ecco la nota del club diffusa sul proprio sito. Milan, arriva la firma: Giampaolo nuovo allenatore! “AC Milan comunica che, a partire dal 1° luglio 2019, affiderà la conduzione tecnica della Prima Squadra a Marco Giampaolo, attraverso ...

Formula 1 - la leggendaria F2002 di Michael Schumacher in garage? adesso si può - che notizia per i collezionisti : La leggendaria monoposto con cui il tedesco vinse il Mondiale 2002 verrà battuta all’asta ad Abu Dhabi il prossimo novembre Un’asta da non lasciarsi sfuggire, perchè darà la possibilità di aggiudicarsi nientemeno che la leggendaria Ferrari F2002 di Michael Schumacher. Lapresse Proprio così, i collezionisti di tutto il mondo potranno recarsi ad Abu Dhabi il prossimo 30 novembre per provare ad accaparrasi l’auto con cui il ...

adesso anche a lavoro! Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più insieme : Torna prepotentemente in auge il binomio Stefano De Martino e Belen Rodriguez non solo sui magazine, ma anche sui social, dove il rumor messo in giro da Alfonso Signorini sulla gravidanza dell’argentina continua a rimbalzare e trovare risonanza. A infiammare il gossip una foto pubblicata da Gente in cui Belen compare con un outfit insolito. Un vestito lungo con gonna leggera e ampia, sciancrato sulla vita che, però, lascerebbe intravedere ...

Alvino su Twitter : “James ha già deciso e adesso anche il Real” : L’affare James Rodriguez sembra arrivato al termine. Il Napoli ha lavorato bene per portare il colombiano alla corte di Ancelotti che lo aveva richiesto. Carlo Alvino su Twitter da importanti aggiornamenti spiegando che l’impegno del calciatore in Copa America con costituirà un problema per chiudere la trattativa, James ha già deciso e adesso anche il Real La Coppa America non influirà sulla trattativa per portare ...

adesso anche in My Little Pony c'è una coppia omo - : Alessandro Zoppo Il cartone animato ha introdotto una nuova coppia di personaggi: la zia Holiday e la zia Lofty, dichiaratamente omosessuali Se per Elsa di Frozen la Disney si è trovata davanti tanti fan contrariati, i produttori di My Little Pony - L'amicizia è magica hanno avuto vita facile. La serie animata basata sui Mini Pony, i celebri giocattoli di Hasbro, ha già la sua prima coppia lesbica di protagonisti. I due personaggi si ...

Rihanna - che adesso pensa al matrimonio : «Ma prima di tutto voglio diventare madre» : Rihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna a CapriRihanna non parla mai della vita privata. Ma stavolta Riri, 31 anni, appena eletta l’artista donna più ricca al mondo, è innamorata, e quindi fa un’eccezione. Da quasi due anni frequenta il miliardario Hassan Jameel, così il matrimonio non è più un argomento tabù. «Solo Dio lo sa. Pianifichiamo e Dio ride, vero?», ...

Harry ha tradito Meghan. Ed ecco chi è la donna che gli ha fatto perdere la testa. L’indiscrezione bomba si abbatte su Buckingham Palace. E adesso? : Una storia controversa, poco reale e molto terrena, quella tra il principe Harry e la sua bellissima Meghan. Da quello che scaturisce da alcune confessioni della biografa reale Angela Levin, all’inizio della loro relazione ci sarebbe stato un terzo incomodo. Secondo la donna infatti “Il principe Harry aveva un’amante”. Sembra che il principe inglese conobbe Meghan durante un appuntamento al buio e ne rimase profondamente colpito. Ma non per ...

Parla la deputata siciliana M5s che fece bloccare “l’affare” Arata. “adesso verranno fuori altre cose interessanti” : "L'arresto di Paolo Arata? Non mi sorprende molto, magari adesso verranno fuori altre cose interessanti. altre magagne. Purtroppo, il sistema dei rifiuti si presta a infiltrazioni...". A Parlare con l'Adnkronos è Valentina Palmeri, la giovane deputata regionale del M5S all'Ars che, grazie al suo intervento, riuscì a bloccare tempo fa l'impianto ''Biometano Gallitello'', che sarebbe dovuto sorgere a Calatafimi Segesta (Trapani). L'impianto era ...

M5s - Di Maio : “Ogni volta che succede qualcosa è colpa mia. adesso basta prendersela sempre con me” : “Il movimento cosi com’è, così come non è strutturato né organizzato non può andare avanti. Quando qualcosa non va bene l’unico destinatario delle accuse sono io come capo politico. Adesso anche basta prendersela sempre con me“. A dirlo, ospite di Non stop news su Rtl 102.5, è il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, secondo il quale “non è più rinviabile un processo di organizzazione interna. Dobbiamo avere dei ...

Anche se non è tutto perfetto - insegui la felicità - adesso : “Vorrei essere felice”, tre parole che irrompono bruscamente nella testa quando la vita non vi da ciò che avevate chiesto. A volte accade che guardando al presente, ci si rende conto che la vita che ci appartiene non è esattamente come la desideravamo.? Ci si sente insoddisfatti di quello che siamo, di quello che facciamo, cadiamo nel rimpianto di ciò che poteva essere e ci rassegniamo all’infelicità. C’è una domanda però che dovreste farvi per ...

Paolo Savona - altre ombre su Conte : "Perché proprio adesso?" - teoria devastante su Salvini - Di Maio e rimpasto : "Perché proprio adesso?". C'è (ancora) l'ombra di Paolo Savona su Giuseppe Conte. Un retroscena del Messaggero descrive l'inquietudine del premier per il capitolo rimpasto destinato ad aprirsi nelle prossime ore. "A palazzo Chigi - si legge - suona strana la fretta con la quale Matteo Salvini chiede

adesso Momblano scrive che che Guardiola non vince in Europa : Un enigmatico Momblano sembra cambiare rotta in un pezzo su MedisetSport in cui per la prima volta parla dell’ipotesi di Guardiola alla Juve come fantascienza del Fantacalcio. Una prima cosa è certa Si entra nell’ultimo fine settimana senza allenatore della Juventus, però la Juventus ha già imboccato la strada della novità La Juve ha puntato su Cristiano Ronaldo, ha accelerato la sua marcia verso l’Europa scegliendo il campione ...