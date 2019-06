“Programma chiuso” Stop inaspettato per ‘Live’ | la decisione è stata proprio di Barbara

caffeinamagazine

(Di giovedì 20 giugno 2019)D’Urso dice basta. Anche l’inossidabile signora del Trash finisce con l’esaurire le energie, come ha spiegato nell’ultimo post del suo profilo Instagram ufficiale. Davanti alle richieste di Mediaset, che aveva chiesto di proseguire la messa in onda di Live con altre due puntate oltre quella che andrà in onda stasera 19 Giugno,D’Urso ha detto ‘no’, preferendo concedere del tempo a se stessa e alla propria famiglia per ricaricare le energie e tornare più in forma che mai al principio della prossima stagione televisiva, che di certo la vedrà ancora una volta tra i volti di punta di Canale 5. A parte le giustissime necessità di, che non si concede una pausa dalla scorsa estate e che nel corso di quest’anno ha condotto ben quattro format costruiti interamente intorno a lei, è probabile che ad aver influito sulladella conduttrice ci sia anche l’esaurimento ...

