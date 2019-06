huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) Una farfalla di tappeti rossi sulla pista d’atterraggio e 21 colpi di cannone hanno accolto l’arrivo a Pyongyang del presidente cinese Xi Jinping, per la prima visita di un leader cinese in Corea del Nord dal 2005. Il leader nordcoreano Kim Jong Un si è fatto trovare in aeroporto insieme a migliaia di nordcoreani schierati per l’occasione: fiori di plastica e bandierine in mano, ovunque la scritta “Benvenuto, Xi Jinping”. La visita, descritta come “storica” dai media dei due Paesi, arriva a pochi giorni dal G20 di Osaka in Giappone, dove Xi incontrerà il presidente Usa Donald, e in un momento in cui entrambi i Paesi affrontano, per ragioni diverse, le pressioni americane.Nei loro colloqui a Pyongyang, Xi dovrebbe invitare Kim a mantenere aperto il dialogo con gli Stati Uniti sul processo di denuclearizzazione della penisola ...

ClaudioZavatti1 : RT @HuffPostItalia: Kim accoglie Xi in pompa magna. In comune le tensioni con Trump - HuffPostItalia : Kim accoglie Xi in pompa magna. In comune le tensioni con Trump -