Gmail per Android inizia a integrare la Modalità scura | ecco i primi pezzi

State aspettando le email dinamiche di Gmail? Dal 2 luglio per tutti : A inizio anno il team di Gmail ha annunciato di avere dato il via ai test di Dynamic email, feature che a partire dal 2 luglio sarà disponibile per tutti L'articolo State aspettando le email dinamiche di Gmail? Dal 2 luglio per tutti proviene da TuttoAndroid.

Smart Compose di Gmail è finalmente in roll out per tutti gli utenti : Un anno dopo aver rivelato la funzione Smart Compose per Gmail e averla messa a disposizione degli account consumer da alcuni mesi, Google ha deciso di renderla finalmente disponibile anche per gli utenti di G Suite. L'opzione sarà abilitata di default per tutti gli utenti di G Suite, ma sarà possibile disattivarla tramite le impostazioni generali di Gmail e disabilitando l'opzione Suggerimenti di scrittura da Smart Compose. L'articolo Smart ...

Google down - problemi per Gmail e YouTube/ In crash anche Snapchat e Analytics : Google down, problemi per Gmail e YouTube: gli utenti segnalano disservizi anche per Snapchat, in crash pure Analytics. Le ultime notizie.

Google down - in crash Snapchat - Youtube - Gmail e Analytics : problemi anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

Google down - in crash Snapchat - Youtube e Analytics : problemi anche per Gmail : Google Analytics e altri servizi del colosso di Mountain View sono andati in crash nella serata del 2 giugno. problemi anche per Youtube, Google Adsense e Google Play Store, che continua a dare...

La modalità riservata di Gmail sarà disponibile per tutti dalla fine di giugno : Il team di Google ha annunciato che la modalità riservata di Gmail sarà finalmente abilitata per tutti gli utenti a partire dalla fine del prossimo ??mese L'articolo La modalità riservata di Gmail sarà disponibile per tutti dalla fine di giugno proviene da TuttoAndroid.

Gmail per Android riceve finalmente l’integrazione con Google Tasks : finalmente Gmail aggiunge l'integrazione con Google Tasks anche su Android, dopo averlo fatto lo scorso anno sul web. L'articolo Gmail per Android riceve finalmente l’integrazione con Google Tasks proviene da TuttoAndroid.

Come si recupera la password di Gmail : Il servizio email di Google è sempre più utilizzato e diffuso. Il suo successo è dovuto non solo al fatto di essere una delle webmail che offre il maggiore spazio di archiviazione per gli allegati, ma anche all’essere praticamente indispensabile se si utilizza uno smartphone Android. Abbiamo già parlato di Come associare una PEC a […] Come si recupera la password di Gmail

15 consigli per usare al meglio Gmail su Android : Abbiamo scelto 15 trucchi per usare al meglio Gmail su Android ossia una delle applicazioni quotidianamente più utilizzate al mondo. Molte persone pensano che quest’app permetta soltanto di gestire la posta elettronica di Google, ma in realtà il suo orizzonte è davvero sconfinato. Ci sono una moltitudine di funzionalità che potreste non aver mai incontrato durante […] L'articolo 15 consigli per usare al meglio Gmail su Android ...

Gmail per Android prepara l’integrazione di Google Tasks : Lo scorso aprile Google ha ridisegnato Gmail sul web e il passo ulteriore consisteva in un nuovo pannello laterale con i widget per Google Calendar, Keep e Tasks. La versione 2019.04.14.246198419 di Gmail per Android rivela oggi una stringa "Aggiungi alle attività" che suggerisce l'integrazione di Google Task sui dispositivi mobili. L'articolo Gmail per Android prepara l’integrazione di Google Tasks proviene da TuttoAndroid.