Uomini E Donne | Tara spiega come mai la redazione non inviti lei e Cristian in

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella : come ha superato la depressione : Sara Affi Fella parla della depressione dopo Uomini e Donne: “Dormivo con i miei” Sara Affi Fella ha raccontato ai microfoni del settimanale Nuovo come è riuscita a superare il periodo buio della depressione, dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Infatti, ricordiamo che la bella molisana dopo aver mentito sul suo stato sentimentale alla redazione del programma di Maria De Filippi, è stata travolta da vera e propria bufera ...

Uomini e Donne - Pamela e Stefano trovano un compromesso - : Monica Montanaro I due partecipanti del Trono Over di Uomini e Donne, Pamela Barretta e Stefano Torrese, dopo la rottura della loro relazione hanno continuato una diatriba infinita. Adesso sembra si siano rappacificati, trovando un punto di accordo La relazione nata all'interno del programma Uomini e Donne tra Pamela Barretta e Stefano Torrese, due partecipanti del trono over, ha subito nel corso del tempo numerose traversie. La ...

Temptation Island - svelati i tentatori : da Uomini e donne arrivano Rodolfo e Alessandro : I nomi dei partecipanti a Temptation Island sono stati completamente svelati. Dopo avere conosciuto le sei coppie che si metteranno alla prova nel resort di Santa Margherita di Pula in Sardegna, nelle ultime ore sono stati ufficializzati anche i nomi dei tentatori che dovranno condividere l'esperienza con fidanzati e fidanzate. Si tratterà di 13 bellissime ragazze single e di altrettanti aitanti giovani tentatori, alcuni dei quali sono già ...

È perversione! Ursula Bennardo di Uomini e donne è contraria alle unioni bisex : Dopo essere uscita dal programma "Uomini e donne", Ursula Bennardo ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle coppie bisessuali. Una delle ex-dame più chiacchierate di "Uomini e donne", Ursula Bennardo, è tornata al centro del gossip. Questa volta, a far discutere sul suo conto non è l'ennesimo litigio con il suo compagno, Sossio, ma parliamo di un commento che la Bennardo ha scritto tra le sue storie, in risposta ad alcune domande ...

Uomini e Donne Over - Ursula Bennardo choc : “Non accetto i bisex” : Ursula Bennardo del Trono Over attacca i bisex: “Vedo della perversione…” Sembrava dOver essere una giornata tranquilla questa per i protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne, e invece le clamorose dichiarazioni fatte da Ursula Bennardo hanno già creato un incredibile putiferio. Cosa ha detto? Un ragazzo ha chiesto su instagram alla popolare ex dama del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi cosa ne pensasse ...

“Per sempre speciale”. La dedica di Ida Platano di Uomini e Donne che spiazza tutti : Il trono over di Uomini e Donne ha chiuso i battenti – per questa stagione televisiva – con l’addio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due, stando a quanto visto a Uomini e Donne così come a Temptation Island, erano legati da una fortissima sintonia, ma non da un progetto di vita insieme. Riccardo e Ida abitano infatti in città diverse e nessuno dei due ha mai seriamente pensato di trasferirsi. Lui voleva che lei lo raggiungesse a Taranto, ...

Uomini e Donne - Ursula Bennardo Spara : "I bisessuali? Soltanto perversione". Si scatena il caos : Attacco scomposto di Ursula Bennardo, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne di Maria De Filippi, contro il mondo bisessuale. La fidanzata di Sossio Aruta nonché volto del programma di Canale 5, ha infatti attaccato chi si dice attratto sia da Uomini sia da Donne. Lo ha fatto rispondendo a un

Solo perversione! La frase choc dell’ex dama di Uomini e Donne Ursula Bennardo : Ursula Bennardo è nell’occhio del ciclone del gossip per la sua gravidanza, nata dall’amore con Sossio Aruta. La fidanzata di Sossio Aruta si è scagliata contro chi dice di provare attrazione sia per le Donne che per gli Uomini. L’ex volto della prima edizione di Temptation Island Vip approva le persone gay ma non quelle bisex, che ritiene “perverse”. Ursula scritto sul suo account Instagram, dove grazie all’opzione ‘domande’ ha potuto ...

Uomini e Donne - Ursula Bennardo sui social : 'Non accetto i bisex - vedo solo perversione' : In attesa della nascita del suo quarto figlio, Ursula Bennardo ha deciso di rispondere ad alcune domande che i fan le hanno fatto su Instagram: oltre a parlare delle rinunce che deve fare in gravidanza, l'ex protagonista di Uomini e Donne si è sbilanciata su un argomento un po' delicato. A chi le ha chiesto cosa pensasse degli omosessuali, la compagna di Sossio Aruta ha fatto sapere che è a favore di ogni genere d'amore, ma che non accetta chi ...

Uomini e Donne : Ursula Bennardo contro le persone bisex : Uomini e Donne: cosa ha detto Ursula Bennardo contro i bisex Ursula Bennardo, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, ha detto la sua sulle persone bisex. La fidanzata di Sossio Aruta si è scagliata contro chi dice di provare attrazione sia per le Donne che per gli Uomini. L’ex volto della prima edizione […] L'articolo Uomini e Donne: Ursula Bennardo contro le persone bisex proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne : secondo alcuni fan Antonio Moriconi potrebbe rifiutare il trono : Il gossip di Uomini e donne continua a concentrarsi sui nomi dei papabili tronisti della prossima stagione, in partenza a settembre 2019. Mentre rimbalzano le voci del probabile ritorno del trono Gay, dopo circa un anno di assenza, la domanda inevitabile riguarda coloro che siederanno sull'ambita poltrona rossa alla ricerca dell'anima gemella. La redazione attinge spesso tra gli ex protagonisti, magari coloro che l'anno precedente sono stati ...

Andrea Damante - notte di passione con la ex corteggiatrice di 'Uomini e Donne' : Dopo la delusione incassata con Giulia De Lellis (oggi legata al pilota Andrea Iannone), il dj veronese si consola con...

Gossip Uomini e Donne : Manuel Galiano lancia un avvertimento a Giulia? : Manuel Galiano fa una confessione inaspettata dopo Uomini e Donne In queste ore Giulia Cavaglià ha raggiunto Manuel Galiano dopo qualche giorno di separazione. La coppia, dopo la scelta a Uomini e Donne, ha deciso di intraprendere una relazione a distanza al momento, per compiere ulteriori passi in avanti con il tempo, quando il loro rapporto sarà cementato. In queste ore su instagram Stories, Manuel Galiano si è concesso ai suoi followers, ...

Uomini e Donne - Lorenzo Riccardi racconta : “Ho abbandonato Claudia” : Lorenzo Riccardi lascia Claudia Dionigi? Cosa è successo alla coppia di UeD Un inizio di giornata particolare per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. L’ex tronista ha deciso infatti di lasciare la fidanzata, ma solo per qualche ora. Lorenzo è stato infatti impegnato in palestra, mentre Claudia ha deciso alla fine di andare al mare con la nipotina Bianca e rimandare l’allenamento. “Oggi ho abbandonato Claudia, nessuno che mi ...