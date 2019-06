Ed Sheeran svela le collaborazioni di No 6 Collaborations Project | da Bruno Mars a

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019) A poche ore dal concerto in programma allo Stadio San Siro di Milano, Edha annunciato la tracklist del suo nuovo disco di inediti, No.6.Come suggerisce il titolo, l'album sarà un disco di. Dopo il singolo con Justin Bieber, I Don’t Care, e dopo Cross Me con Chance The Rapper e PnB Rock, Edtutti gli altri artisti di calibro internazionale che accoglie nel suo disco in uscita il 12 luglio.Ci saranno, Cardi B, Camila Cabello, Khalid, Travis Scott, Ella Mai e ancora Eminem, 50 Cent, Meek Mill, Skrillex e molti altri, comunicati traccia per traccia con un post sui social pubblicato nelle scorse ore.No.6verrà rilasciato a due anni da Divide, il disco rilasciato nel 2017 che ha avuto un grande successo mondiale e che ha portato Edad esibirsi in concerto ovunque.Nel mezzo ...

