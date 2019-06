Valeria Fedeli ad Agorà attacca Matteo Salvini | Mancanza di autorevolezza davanti a

liberoquotidiano

(Di martedì 18 giugno 2019) "C'è un problema di serietà quando si sta al governo. Non si può andare dal presidente degli Stati Uniti e dire 'scusate abbiamo preso quella posizione sul Venezuela ma adesso faremo diversamente'",, ospite di Serena Bortone ad, su Raitre. "C'è un problema di autorevolez

AlexMiriam_MirA : Valeria Fedeli ( pd) ricca di contenuti...ha preso la parola in una trasmissione e ha così commentato la visita di… - parcheggiando : @valeriafedeli @pdnetwork @agorarai Valeria Fedeli? ?? - rubino7004 : @dileguossi Perché Macron e non la Merkel? Perché la Carfagna e non Valeria Fedeli? Boh -