Platini fermato | è accusato di corruzione per i Mondiali 2022 in Qatar

Blastingnews

(Di martedì 18 giugno 2019) Secondo alcune notizie giunte in queste ore, Michel, ex presidente Uefa, sarebbe statoin Francia per un'accusa diriguardante idelche si terranno in. Secondo le prime ricostruzioni, si sospetta che dal Paese del Medio Oriente siano arrivate ingenti quantità di denaro per conquistarsi il grande evento sportivo.diAl momento Michel, ex presidente Uefa e storica stella di Juventus e Francia, sarebbe a Nanterre, nell'Ufficio antidella polizia giudiziaria. Secondo le accuse, potrebbe essere coinvolto nell'assegnazione (forse non del tutto limpida) deial. Secondo Mediapart, assieme a, sarebbe anche presente Claude Guéant, ex segretario generale dell’Eliseo e braccio destro dell’ex presidente Nicolas Sarkozy, al momento considerato un "sospetto libero". Le ipotesi di ...

SkySport : #UltimOra Media Francia: #Platini fermato per corruzione L'accusa legata ad assegnazione mondiali Qatar #SkySport - Corriere : Mondiali Qatar 2022, inchiesta corruzione: «Fermato Platini» - MarcoBellinazzo : Platini fermato dalla Polizia francese con l'accusa di corruzione per i mondiali in Qatar Per capire perché basta s… -