Madrid non avrà più la sua stringente zona a traffico limitato

HAZARD AL REAL Madrid/'Sogno realizzato - ma Modric non mi lascia la maglia numero 10' : Eden HAZARD al REAL MADRID: la presentazione ufficiale al Santiago Bernabeu. Il retroscena sulla trattativa imbastita da Florentino Perez.

“Tu non camminerai più” - la rivincita di Ferland Mendy : dall’incubo paralisi al Real Madrid : All’età di quattordici anni i medici gli dissero che probabilmente non avrebbe più camminato, oggi Mendy è diventato ufficialmente un giocatore del Real Madrid “Tu non camminerai più“. Voce gelida, rotta solo dal pianto della sua famiglia. Quattordici anni e una vita che ti scorre davanti in poco tempo, pensando a tutte le cose impossibili da fare su una sedia a rotelle, compreso dare calci ad un ...

Ladri a Madrid : obiettivo le case dei calciatori! Non solo Morata - svaligiate le abitazioni di Isco e Zidane : A Madrid una banda di Ladri sembra aver messo nel mirino le case dei calciatori: dopo la rapina in casa di Morata, svaligiate le abitazioni di Isco e Zidane Sembra la storia di un film, invece è la pericolosa realtà. Una banda di Ladri ha messo nel mirino le case dei più famosi calciatori, piazzando un colpo dietro l’altro e portandosi via un ricco bottino dopo ogni rapina. Siamo a Madrid, capitale non solo della Spagna, ma anche del ...

Sergio Ramos allontana la Juventus : “Cristiano Ronaldo? Non mi ha chiesto di andare a Torino - continuo al Real Madrid” : Sergio Ramos allontana le voci che lo vorrebbero alla Juventus: il difensore del Real Madrid svela di non aver ricevuto alcuna ‘chiamata’ da Cristiano Ronaldo I rapporti fra Sergio Ramos e il Real Madrid non sono di certo idilliaci. Il difensore spagnolo, capitano e bandiera del club capitolino, ha avuto spesso da ridire con il presidente Florentino Perez, screzi che hanno alimentato diverse voci in merito ad un suo possibile ...

Real Madrid - Gareth Bale punta i piedi : il gallese ha comunicato la sua decisione di non lasciare il club : L’esterno gallese non ha intenzione di lasciare i blancos, rifiutando l’ipotesi di una cessione all’estero Si profila un futuro da ‘separato in casa’ per Gareth Bale al Real Madrid. Il gallese, poco utilizzato da Zinedine Zidane, a quanto afferma la stampa spagnola ha incontrato nei giorni scorsi la dirigenza dei ‘blancos’ comunicando la sua volontà di restare a Madrid e la decisione di non voler ...

Calciomercato PSG - Mbappé sogna il Real Madrid : i blancos però non hanno intenzione di esporsi : L’attaccante del Paris Saint-Germain ha fatto percepire alla proprietà di volersi trasferire al Real Madrid, trovando però un muro dall’altro lato Il Real Madrid potrebbe essere la prossima destinazione di Kylian Mbappè, l’attaccante francese infatti sogna di trasferirsi in Spagna e lo ha fatto capire anche al Paris Saint-Germain. LaPresse/EFE Lo sceicco Nasser però ha scelto di fare orecchie da mercante, dal momento che ...

Real Madrid - l’annuncio di Sergio Ramos sul futuro : “non voglio andarmene” : “Sono un madrilista, voglio ritirarmi qui e quale modo migliore se non ricostruire. Il giorno che vado via vorrei salutare dalla porta principale, vincendo”. Sono le dichiarazioni di Sergio Ramos, capitano del Real Madrid, nel corso di una conferenza stampa alla Ciudad Deportiva, sono state smentite le voci su un possibile addio. “Mi sarei rinnovato per tutta la vita. Il presidente e io abbiamo una relazione padre-figlio ...

Real Madrid - Ramos nei guai : l’indiscrezione fa rumore - addio non dovuto a motivi calcistici : Un indiscrezione forte, che fa rumore. Alla base del probabile addio di Sergio Ramos al Real Madrid, infatti, sembrerebbero esserci motivi che con il calcio hanno poco a che fare. Secondo ‘El Mundo Depurtivo’, che fa riferimento ad un indiscrezione del giornalista dell’ABC Rubén Cañizares al programma ‘El golazo de Gol’, al capitano dei blancos non basterebbero 12 milioni di euro l’anno per poter ...

ATP Madrid - Novak Djokovic padrone per la terza volta : Tsitsipas non può nulla contro il “rullo compressore” : ATP Madrid, Novak Djokovic ha vinto contro Stefanos Tsitsipas giocando un grande incontro: terzo successo nel torneo spagnolo ATP Madrid, Novak Djokovic ha vinto il torneo spagnolo dominando in finale contro Stefanos Tsitsipas, ancora senza successi in un torneo 1000 ma con una florida carriera davanti. Va detto che il greco è arrivato a questa finale davvero stremato dalle ultime gare molto impegnative, ma contro questo Nole nulla ha ...

ATP Madrid – Nadal eliminato da Tsitsipas - il maiorchino non cerca scuse : “se avessi giocato bene avrei vinto” : Rafa Nadal non cerca scuse dopo il ko di ieri contro Tsitsipas in semifinale a Madrid: le parole del maiorchino dopo l’eliminazione dal torneo spagnolo Amara sconfitta, ieri, per Rafa Nadal nella semifinale del torneo ATP di Madrid: il maiorchino ha ceduto al greco Tsitsipas, che oggi si giocherà il titolo contro Novak Djokovic. AFP/LaPresse Una delusione dietro l’altra, per Nadal, eliminato in semifinale a Montecarlo, ...

Real Madrid - Zidane realista : “l’eliminazione del Barcellona non migliora la nostra situazione” : Real Madrid, Zidane sa bene che la sua squadra avrà bisogno di tornare ad alti livelli dopo una stagione sotto tono “La sconfitta del Barcellona nella semifinale di Champions League? Non migliora certo la nostra stagione. Il Real Madrid ha fatto quello che ha fatto e questo certo non lo cambierà“. E’ il commento del tecnico dei ‘blancos’, Zinedine Zidane, al ko per 4-0 dei blaugrana contro il Liverpool alla ...

Real Madrid - Zidane : “la sconfitta del Barca in Champions? Non cambia la nostra stagione” : La vittoria del Liverpool contro il Barcellona “non cambia la nostra stagione”. Sono le dichiarazioni di Zinedine Zidane in conferenza stampa: “E’ molto complicato vincere la Champions e noi sappiamo quello che abbiamo fatto, che e’ stato impressionante – il riferimento ai tre successi di fila ottenuti sotto la sua guida – Ma tutti i titoli sono importanti: la Liga, per esempio, ti prepara alle ...

WTA Madrid – Kiki Bertens è l’ultima semifinalista : la tennista olandese non lascia scampo a Petra Kvitova : Kiki Bertens è la quarta e ultima semifinalista del WTA di Madrid: la tennista olandese supera Petra Kvitova in due set Dopo Halep, Bencic e Stephens, Kiki Bertens completa il quadro delle semifinali del WTA di Madrid. La tennista olandese ottiene l’ultimo pass disponibile per il passaggio del turno superando in 1 ora e 20 minuti la numero 2 del mondo, Petra Kvitova. Kiki Bertens non ha lasciato scampo alla sua avversaria, imponendosi in ...

ATP Madrid – Fognini non lascia scampo a Millman : l’azzurro vola agli ottavi : Fabio Fognini vola al terzo turno del torneo ATP di Madrid con estrema facilità: Millman ko in due set Secondo turno facilissimo per Fabio Fognini al torneo ATP di Madrid: il tennista azzurro, vincitore del torneo ATP di Montecarlo, ha mandato al tappeto in poco più di un’ora il suo avversario, Millman, sui campi in terra della capitale spagnola. Fognini, numero 12 del ranking ATP, ha trionfato con un doppio 6-2, dopo un’ora e ...