Farfalle con gamberi e peperoni

(Di martedì 18 giugno 2019)conIngredienti •2gialli• •1 peperone rosso• •300 g di Gamberetti sgusciati• •300 g di Pasta tipo• •Prezzemolo q.b.• •Olio extravergine d’oliva q.b.• •Timo q.b.• •Maggiorana q.b.• •Pepe q.b.• •Sale q.b.• Preparazione Mettete isu una piastra o in forno e fateli arrostire bene, poi spellateli e tagliateli a strisce sottili. Nel frattempo fate sbollentare i gamberetti in acqua salata. Mettete ie i gamberetti in una zuppiera e condite con olio, erbe aromatiche e una spolverata di pepe. Cucinate la pasta in acqua bollente e leggermente salata; scolatela ancora al dente e versatela nel recipiente con il sugo di. Mescolate il tutto e servite. Accorgimenti E’ consigliabile togliere la pelle deiperchè è la parte meno digeribile. Arrostire iè il metodo più efficace per spellarli ...

