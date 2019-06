Chieti | si dimette il sindaco Di Primio ' Non c' è possibilità di trattare con il ricatto'

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 18 giugno 2019)- IldiUmberto Diha presentato le dimissioni al termine di una conferenza stampa tenuta subito dopo la seduta di Consiglio comunale durante la quale, assenti i cinque consiglieri di Forza Italia e uno dei tre dell'Udc, lo stesso Diha ritirato dall'ordine del giorno del Consiglio la delibera sul bilancio di previsione. "Non c'è possibilità dicon il- ha detto riferendosi ai consiglieri - poiché loro sono manovrati da qualcuno che dietro dice di comandarli, tant'è che oggi giustamente non sono venuti in Consiglio, e io non sono uno che si fa certo comandare. Ho deciso che non ci sono più le condizioni per andare avanti e ho rassegnato le dimissioni. Il centrodestra perde la grande occasione di fare pulizia al proprio interno togliendo logiche che non possono appartenere a persone ...

MaxSpiriticchio : Da stasera Città Sant'Angelo avrà un nuovo parroco - Regione annuncia linea Fondo Sociale europeo con contributi a… - mapero_info : Chieti, Di Primio si dimette e attacca la classe dirigente regionale (cioè Mauro Febbo): lo sgambetto dell'assessor… - VoxpublicaNews : Comune Chieti: il sindaco Umberto Di Primio si dimette -