Totti saluta la Roma | «Mi dimetto | non per colpa mia»

17 giugno - dalla festa all’addio : Totti saluta la Roma : A diciotto anni esatti dal giorno in cui la Roma conquistò il suo terzo titolo, Francesco Totti annuncerà l’addio definitivo ai colori che ha vestito, da calciatore prima e da dirigente poi, per tutta una vita.17 giugno. Nessun tifoso Romanista può restare indifferente di fronte a questa data. Da oggi, per motivi e tinte diverse, ancor di più. Diciotto anni fa la Roma di Fabio Capello (ma anche di Franco Sensi) conquistava il suo terzo ...