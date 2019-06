Taranto | auto si schianta frontalmente contro un bus | muore 19enne

Blastingnews

(Di lunedì 17 giugno 2019) Non ce l'ha fatta Pietro Cascione, untarantino che questa mattina è stato coinvolto in un bruttissimo incidente stradale a, sulla strada che conduce a Statte, proprio nei pressi del muro di cinta dello stabilimento siderurgico ex Ilva, ora Accelor Mittal. Pietro si stava recando sul posto di lavoro proprio nello stabilimento industriale in questione, era quasi arrivato, ma all'improvviso, per cause che sono tutte ancora in fase di accertamento, la Fiat Punto su cui viaggiava si ètaun bus che procedeva nel senso contrario di marcia. Purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, in quanto è morto sul colpo, schiacciato dalle lamiere della vettura. Incidente aCome detto, non si conoscono ancora le cause che hanno portato Cascione arsiil pullman. Questo adesso saranno gli inquirenti a chiarirlo, e a stabilire eventuali ...

