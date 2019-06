Sicilia : Ester Bonafede - 'Stupita per la revoca della Foss - nessun conflitto d'interesse' : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - "Sono molto stupita. Ho appreso dalla stampa della revoca della mia nomina a Sovrintendente della Foss, perché non mi ha mai chiamata nessuno. Né nei giorni scorsi né oggi. Ma io ho la coscienza apposto. Non ho alcun conflitto d'interesse. Mi dispiace molto perché avev