Continua su Sky Atlantic la corsa di Chernobyl con il secondo episodio

I lavori su Skyrim Together Continuano - ma gli sviluppatori "non devono nulla alla community" : Skyrim Together è una mod di Skyrim che nel corso degli ultimi mesi ha suscitato molto interesse, in quanto permette di giocare in co-op al celebre GDR di Bethesda. Come segnala Eurogamer.net, i lavori sulla mod tuttavia sono rallentati sensibilmente nelle ultime settimane, al punto che i fan si sono preoccupati dello stato di salute del progetto.Preoccupazione ritenuta insistente da Max Griot, lead programmer a capo del progetto, e che ha ...