Sarri è il nuovo allenatore della Juventus | De Magistris | Una gastrite

UFFICIALE – Maurizio Sarri è il nuovo tecnico della Juve! Il comunicato del Chelsea : Sarri è ufficialmente il nuovo tecnico bianconero Adesso è UFFICIALE Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve, c’è il comunicato UFFICIALE del Chelsea: La Juventus ed il Chelsea hanno raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del contratto di Sarri, Marina Granovskaia, ha dichiarato: “Durante i colloqui che abbiamo avuto dopo la finale di Europa League, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderava tornare ...

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juve : l’enorme fascino di una scelta azzardata : Un ripiego. Un azzardo. Una rivoluzione. Ci sono mille modi di vederla, di sicuro quella di Maurizio Sarri alla Juventus non è una scelta banale, ma destinata a cambiare profondamente i bianconeri e forse anche il calcio italiano. Dopo 5 anni di Allegri, 8 anni di vittorie trionfali in patria e cocenti delusioni in Europa, Andrea Agnelli ha scelto di cambiare tutto e ripartire dal bel gioco. Cioè da Sarri, un tecnico italiano, non giovanissimo ...

E' il Sarri day. Il matrimonio tra la Juventus e Maurizio Sarri si celebra ufficialmente oggi. Sono stati infatti definiti