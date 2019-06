LIVE Dinamo Sassari-Venezia basket | Gara-4 Finale scudetto in DIRETTA | aggiornamenti in

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di-4 –-1 –-2 –-3 Buonasera, e benvenuti alladi-4 della serie ditra Banco di Sardegnae Umana Reyer, ancora al PalaSerradimigni. Per la, dadella potenziale conferma della propria forza, questa si è trasformata nella partita che, se non è senza domani, ci va molto vicino, dal momento che il vantaggio del fattore campo guadagnato al’ha perso in-3, con la sconfitta in un incontro praticamente sempre guidato dalla formazione di Walter De Raffaele. La Reyer è tornata ad avere Michael Bramos in buona vena, e questo ha fatto buona parte della differenza.non perdeva in casa dallo scorso 3 marzo. Un dato importante è quello relativo ai rimbalzi di-3, statistica in cuiè riuscita per la ...

