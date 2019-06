L' Italia vince in rimonta contro la Spagna | 3-1 | doppietta di Chiesa e rigore di

Amici news - Vincenzo lascia l’Italia : vero motivo partecipazione al talent : Vincenzo Di Primo vola negli Stati Uniti: nuova esperienza per il ballerino di Amici Vincenzo Di Primo è pronto a lasciare (di nuovo) l’Italia. Gli attende un tour per gli Stati Uniti d’America assieme alla Complexions Contemporany: settembre è vicino e il ballerino di Amici non sta più nella pelle! Durante una sua ultima intervista […] L'articolo Amici news, Vincenzo lascia l’Italia: vero motivo partecipazione al talent ...

Matteo Berrettini vince il torneo di Stoccarda - è il secondo giocatore Italiano nella storia a vincere un torneo su erba : Ci sono voluti tre match point e il coraggio di annullare ben cinque palle set all’avversario, ma alla fine l’impresa è riuscita. Matteo Berrettini vince il torneo 250 di Stoccarda e diventa il secondo giocatore italiano nella storia a vincere un torneo su erba, a otto anni di distanza dal primo sigillo assoluto centrato da Andreas Seppi a Eastbourne. Grazie a una prova di grandissima solidità tecnica e mentale il tennista romano, classe 1996, ...

Rally Italia Sardegna - vince lo spagnolo Sordo su Hyundai : Vittoria sorprendente, ma meritata per Dani Sordo e Carlos Del Barrio su Hyundai i20 WRC al Rally Italia Sardegna dove ancora una volta la conclusiva Power Stage ha riservato emozioni. Gli spagnoli della Hyundai Shell Mobis WRT erano stati leader nella prima tappa, quindi si sono attestati in seconda posizione. Ma poi sono stati pronti a conquistare la vittoria quando Ott Tanak su Toyota Yaris WRC, al comando fin dalla seconda tappa, si e' ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

BIOGRAFILM Italia 2019 : “NOCI SONANTI” VINCE IL PREMIO HERA “NUOVI TALENTI” : Il documentario Noci Sonanti di Damiano Giacomellie Lorenzo Raponi (prodotto da Eleonora Savi e Damiano Giacomelli per Officine Mattòli Produzioni), presentato in anteprima al BIOGRAFILM Festival nella sezione BIOGRAFILM ITALIA, ha vinto il PREMIO HERA “NUOVI TALENTI”. La giuria, composta da Costanza Quatriglio (Presidente di Giuria, regista, sceneggiatrice e ...

Tennis - Trofeo Avvenire 2019 : Gabriele Piraino vince a Milano! Sconfitto Ciavarella in una finale tutta Italiana tra under 16 : Gabriele Piraino ha vinto il Torneo Avvenire, prestigiosa competizione riservata agli under 16 che si disputa al Tennis Club Ambrosiano di Milano. Il torneo, giunto alla 55^ edizione, è stato conquistato dal palermitano classe 2003 che ha Sconfitto il laziale Niccolò Ciavarella in una finale tutta italiana come non succedeva addirittura dal 1968 quando Corrado Barazzutti sconfisse Elvio Fesce in due set (ma ai tempi la kermesse non era aperta ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : l’Italia vince il girone se…Tutte le possibili combinazioni : Martedì 18 giugno alle ore 21.00 la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo contro il Brasile nel terzo incontro valido per il gruppo C dei Mondiali 2019 di Calcio femminile. A Valenciennes (Francia) le azzurre completeranno il loro percorso della fase a gironi, che già le vede agli ottavi di finale, frutto dei due successi contro l’Australia (2-1) e la Giamaica (5-0). Riscontri che vedono le nostre portacolori in vetta al ...

Calcio femminile - Tabellone Mondiali 2019 : Italia - l’importanza di vincere il girone per evitare Germania - Francia e Norvegia : C’è entusiasmo e grande eccitazione dopo il secondo successo della Nazionale Italiana di Calcio femminile. La azzurre, vittoriose a Reims (Francia) nell’incontro del gruppo C dei Mondiali 2019, hanno staccato il biglietto per gli ottavi di finale, con un turno d’anticipo. Le nostre portacolori sono infatti in vetta al raggruppamento, con due centri (6 punti), avendo realizzato 7 reti e subito solo una marcatura. Pertanto il ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Mondiali under 20 - l’Italia è quarta : nella finalina vince l’Ecuador ai supplementari : Solo quarta l’Italia: la finalina la vince l’Ecuador che va così sul podio del mondiale under 20 da terza classificata. Azzurrini rivoluzionati: non c’è Pinamonti, che a causa dell’infortunio rimediato non parteciperà neppure all’Europeo under 21 e Nicolato manda in campo quelli che hanno giocato di meno: Plizzari va in panchina lasciando il posto a Carnesecchi, altro prodotto del vivaio atalantino, dentro poi Candela, Bettella, Ranieri e il ...

Cosenza - professori con falsa laurea : 25 indagati in diverse province Italiane : I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno chiuso le indagini intorno ad un sodalizio di persone accusate a vario titolo di aver presentato dei diplomi di laurea falsi, privi di validità, per accedere all'insegnamento. Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, gli indagati sarebbero 25, e l'inchiesta non riguarderebbe solo la provincia cosentina, ma anche altre regioni e province italiane, tra le quali figurerebbero anche ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : Italia-Giamaica - la partita più difficile per le azzurre. L’imperativo è vincere : L’attesa sta per finire e alle ore 18.00 (diretta tv su Sky Sport e su Rai 2) la Nazionale italiana di Milena Bertolini scenderà in campo a Reims contro la Giamaica per il secondo incontro del gruppo C dei Mondiali di Calcio femminile 2019. Dopo lo straordinario successo contro l’Australia, le azzurre devono ripartire con la stessa determinazione per replicare i 3 punti dell’esordio. Nella città nota anche per lo Champagne ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...

Olimpiadi Tokyo 2020 - il borsino di OA Sport. Quante medaglie vincerà l’Italia? : I Giochi di Tokyo 2020 si avvicinano. Come sapranno i nostri lettori più affezionati, su OA Sport (nata come Olimpiazzurra nel 2012) le Olimpiadi non durano 16 giorni, bensì 4 anni. Il lungo percorso delle qualificazioni ha preso il via da tempo e l’Italia ha già strappato diversi pass per il Giappone. Non poteva mancare il classico “borsino” ad accompagnarvi da qui fino al luglio del 2020. Quante medaglie vincerà ...