La bomba di Dagospia | Diletta Leotta è tornata single

Eliana Michelazzo - la bomba di Dagospia : "I video esclusivi del suo compleanno - imbarazzatissima". Chi spunta : "Una imbarazzatissima Eliana Michelazzo". Dagospia sguazza nel Prati-gate e pubblica i video esclusivi di una non meglio precisata festa di compleanno dell'ex agente di Pamela Prati, in compagnia della ex amica e socia Pamela Perricciolo, al ristorante Casanova di Roma che era il ritrovo mondano pre

Pamela Prati - Dagospia sgancia la bomba : il piano dietro al finto matrimonio con Mark Caltagirone : Il caso Prati-gate che ha monopolizzato i media nelle ultime settimane si avvia alla chiusura e mentre le tre protagoniste (Pamela Prati- Eliana Michelazzo- Pamela Perricciolo) sono impegnate ad accusarsi a vicenda il sito Dagospia tira fuori un nuovo colpo di scena: il piano così come era stato ord

Silvio Berlusconi rivoluziona Forza Italia - bomba di Dagospia : che testa fa saltare - chi lancia premier : Indiscreto da Arcore, rilanciato da Dagospia. Si parla delle strategie di Silvio Berlusconi in vista delle elezioni politiche, che in ogni caso si avvicinano: gli orizzonti temporali del governo gialloverde, infatti, appaiono ridottissimi. Il Cav, in prima persona, ha deciso di impegnarsi in Europa.

Pamela Prati - la bomba di Dagospia. Pamela Perricciolo confessa : «Abbiamo mentito tutte e tre» : Pamela Prati, Donna Pamela Perricciolo avrebbe rivelato la sua verità. Su Leggo.it le ultime novità. In un’intervista fiume a Selvaggia Lucarelli, in edicola domani sul Fatto Quotidiano e anticipata da Dagospia, l’ex manager del volto del Bagaglino avrebbe vuotato il sacco, rivelando dettagli inediti sul caso Mark Caltagirone. «tutte e tre abbiamo delle responsabilità – ha affermato Pamela Perricciolo – La password ...

Allenatore Juventus - la bomba di Dagospia : lite Allegri-Ronaldo - il retroscena sull’addio del tecnico : Ha del clamoroso quanto svelato dalla redazione di Dagospia sul divorzio tra Allegri e la Juventus: “La sconfitta con l’Ajax è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sconfitta con i ragazzini dell’Ajax: il portoghese Cristiano Ronaldo, che non sopporta nemmeno di perdere una partita di allenamento e il fumantino Allegri hanno avuto una lunga litigata dopo l’uscita dalla Champions”. Sarebbe questo ...

Pamela Prati - la bomba di Dagospia su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo : «Sono state fidanzate per anni» : A pochi minuti dalla confessione fiume di Eliana Michelezzo in diretta a Live non è la D’Urso, Dagospia lancia una bomba e fa una rivelazione choc su Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Il sito è stato il primo a non vederci chiaro e a indagare sul matrimonio mai celebrato tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. Eliana Michelazzo ha ammesso tutto: «Mark Caltagirone non esiste … Ho denunciato Pamela Perricciolo» in diretta a Live ...

Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo - bomba Dagospia : "Sono lesbiche - ricattavano i vip" : Ore di fuoco per il trio Pamela Prati, Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Ospite di Live Non è la D'Urso la Michelazzo ha dichiarato di aver interrotto qualsiasi rapporto lavorativo con l'agenzia di Pamela Prati e di aver denunciato l'ex socia che l'avrebbe "plagiata": "Ho denunciato Pamela Per

Dagospia lancia la bomba : “Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo sono lesbiche - sono state insieme per anni - vivono insieme e hanno gestito i finti profili per ricattare star - starlette e politici. Simone Coppi nacque per coprire la bruciante sconfitta a Uomini e Donne e l’amore saffico” : Eliana Michelazzo, Pamela Perricciolo Dagospia ci va giù pesante e spara la bomba. Nei minuti successivi alla puntata di Live – Non è la D’Urso in cui Eliana Michelazzo (ex agente di Pamela Prati) ha vuotato il sacco sul caso Mark Caltagirone ed ha annunciato di aver denunciato la sua ex socia Pamela Perricciolo, il sito di Roberto D’Agostino si è lanciato in uno sfogo contro le due Donne protagoniste, assieme alla showgirl ...

«Mark Caltagirone non esiste. Pamela Prati - tutta la verità di Eliana Michelazzo» : la bomba di Dagospia : Dagospia lancia la bomba che potrebbe mettere definitivamente il punto sul nozze-gate tra Pamela Prati e Mark Caltagirone. «Mercoledì a Live Non è la...

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : si 'mangiano' Forza Italia. Il nuovo partito da 20% che cancella il Cav : Dettaglio succulento fornito dal sito fondato da Roberto D'Agostino : questo nuovo soggetto politico 'dovrebbe essere guidato da un triumvirato di uomini non provenienti dalla politica, uno per il ...