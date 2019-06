CSM E PD Lotti | Ermini e Renzi hanno regalato la giustizia ai giacobini

Lotti avrebbe informato il Quirinale sul CSM | Il Colle : "Falso" - il dem : ricostruzioni fuorvianti : "Appaiono totalmente fuorviantialcune frasi e ricostruzioni legate al Presidente dellaRepubblica", la replica del deputato Pd. Nelle intercettazioni pubblicate Lotti avrebbe cercato un accordo con Palamara per chiudere il caso Consip

CSM - le frasi di Palamara a Lotti su come chiudere il caso Consip. L’ex ministro : “Nessun mio interessamento” : “Sono andato da Mattarella e ho detto: “Presidente, la situazione è questa” e gli ho rappresentato quello che voi mi avete detto più o meno cioè Lo Voi (…)”. E’ l’ormai famosa notte tra l’8 e il 9 maggio 2019, quando cinque componenti del Csm e l’ex presidente dell’Anm Luca Palamara – indagato per corruzione – si trovarono nella saletta di un hotel romano dove alloggiava il ...

CSM E PD/ Le trame di Lotti affossano Renzi - e i suoi 13 parlamentari - : La vicenda Lotti, autosospeso dal Pd, sancisce di fatto l'esclusione di Renzi dal partito. Non solo: quasi tutti i parlamentari sono passati con Zingaretti

Il caso CSM scuote il Pd - Lotti si autosospende. Renziani in agitazione : Il caso Csm scuote il Pd, Luca Lotti si autosospende, polemicamente, dopo che l'ex capogruppo al Senato Luigi Zanda lo aveva invitato a "riflettere se restare nel Pd". E i Renziani ora sono in fibrillazione. Lotti aveva incontrato giorni fa Nicola Zingaretti, un colloquio non proprio risolutivo se si pensa che il leader Pd aveva poi smentito di avere offerto "solidarietà" all'ex ministro. Molti, però, nel partito chiedevano al segretario una ...

CSM - le trame tra Lotti e Palamara su Ielo : «Il dossier va spinto». «Sì - così li ammazzo» : L'Espresso ha letto le nuove intercettazioni. Stavolta l'ex ministro e il pm indagato per corruzione sono soli a cena. Il renziano contro Ielo: «Su di lui a noi la decisione. Che si fa? Si spinge? Una volta fatti anche i procuratori aggiunti». Il magistrato: «Fava è un matto. Siccome non mi frega un cazzo di nessuno, ora vado fino in fondo» Magistratura dipendente, al servizio dei politici"

Lotti-CSM - Zingaretti : “No al tritacarne - giustizialismo di partito è inizio dei regimi. Serve garantismo” : “Io ho visto cosa vuol dire essere messi in un tritacarne e poi uscire totalmente estranei da una vicenda giudiziaria. Il giustizialismo di partito è l’inizio dei regimi totalitari. Io ho sempre avuto parole nette nel momento in cui non ho mai messo in discussione il diritto di dichiararsi innocente fino al terzo grado di giudizio”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a proposito dell’autosospensione di ...

Lotti e il CSM. Dopo aver guardato il dito ora occupiamoci della luna : Al direttore, la scelta di Luca Lotti di autosospendersi dal Pd, certamente sofferta e difficile, è un apprezzabile e dignitoso atto di generosità nei confronti dei militanti e dei simpatizzanti del partito democratico, confusi e disorientati come l’intera opinione pubblica dalla vicenda Csm, con lo

Caso CSM - il passo indietro di Lotti «Amareggiato - mi autosospendo dal Pd» : Il messaggio su Facebook dopo il Caso Procure: «Non partecipo al festival dell'ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra». E ha aggiunto: «Mai dossier sui pm»

CSM - le manovre per scegliere i procuratori : tutte le intercettazioni dell’incontro dei consiglieri con Lotti - Ferri e Palamara : Luca Lotti arriva quando la mezzanotte è passata da una quarto d’ora circa. La saletta è quella di un hotel romano dove alloggia il collega – come lui deputato del Pd – Cosimo Ferri, l’uomo cerniera tra politica e magistratura. Trova l’ex sottosegretario dei governi Letta, Renzi e Gentiloni con cinque consiglieri del Consiglio superiore della magistratura. Stanno discutendo di nomine, di voti, contano le preferenze ...

Luca Lotti si auto-sospende dal Pd : slavina CSM-toghe - esplode il partito. "Zanda coinvolto in pagine buie" : Il caso toghe-Csm fa venire giù il Pd. Luca Lotti si è autosospeso dal Partito democratico in seguito al suo coinvolgimento, senza capi di accusa, nell'inchiesta sugli accordi segreti tra magistrati (tra cui l'ex presidente Anm e membro del Csm Luca Palamara, finito ai domiciliari) per decidere i ca

Luca Lotti si è “autosospeso” dal PD per il suo coinvolgimento nello scandalo al CSM : L’ex ministro dello Sport Luca Lotti ha detto di essersi “autosospeso” dal Partito Democratico a causa del suo coinvolgimento nello scandalo al Consiglio Superiore della Magistratura di cui si è parlato nelle ultime settimane. Lo scandalo è nato a partire

CSM - si dimette anche il consigliere Cartoni : è il quarto. E’ tra i togati che videro Lotti : “Ma io dormivo sul divano” : Un altro consigliere del Csm che incontrò i deputati del Pd ha dato le dimissioni. Si tratta di Corrado Cartoni, che prima di entrare nell’organismo di autogoverno della magistratura era giudice a Roma, e che a ilfattoquotidiano.it aveva definito come “casuale” l’incontro con l’ex ministro Luca Lotti e l’ex leader di Magistratura Indipendente Cosimo Maria Ferri. Prima di un’assemblea proprio della ...

