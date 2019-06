Speciale Meteo – Luminara di San Ranieri

retemeteoamatori

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 16 Giugno 2019, si terrà a Pisa la tradizionaledi San, comunemente chiamata in vernacolo pisano, luminaria. Uno spettacolo unico al mondo, quasi 20 chilometri di biancheria montata e circa 140 palazzi illuminati, per un totale di circa 110mila lumini. Per molti anni sono stati usati dentro bicchieri di vetro, ma dal 1999 per motivi di sicurezza, sono stati sostituiti con speciali bicchieri di plastica trasparente dalla forma conica adatti agli anelli di metallo della biancheria. Il Programma Ore 15.30 accensione dei lumini sui lungarni Ore 18.00 inaugurazione del Museo delle Navi Antiche di Pisa agli Arsenali Medicei. Dalle 21.00 alle 23.00 saranno possibili visite gratuite al museo. Ore 21.00 accensione dell’illuminazione della Torre Pendente. Ore 23.00 inizio dei fuochi d’artificio sui Lungarni, sparati da 14 piattaforme galleggianti poste ...

