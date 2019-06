Pure Don Nando attacca Salvini | Allora io sono comunista

ilgiornale

(Di sabato 15 giugno 2019) Costanza Tosi "Ama il prossimo tuo (cit Gesù), se questo vuol dire essereio", il cartellone contro Matteoè l’ultima trovata social di DonOttaviani Spunta un altro prete contro. Questa volta il messaggio d’attacco contro il ministro dell’Interno e la sua politica dei porti chiusi arriva da Coreglia Antelminelli, Lucca. DonOttaviani, dalla sagrestia della parrocchia di San Michele, lancia l’ennesima provocazione. Si fa fotografare con un grosso cartello in mano che recita: “Ama il prossimo tuo (cit. Gesù). Se questo vuol dire essereio”. Un messaggio inequivocabile. Ma cosa ha spinto donad andare contro? Il Papa e i suoi continui messaggi pro migranti? No, la notizia di un’aggressione, da parte di alcuni tifosi leghisti, ad un giovane di Cremona che, per provocare ...

oxymoron_92 : Non so se si possa davvero considerare un coming out ma in qualsiasi modo la si possa definire, sono contenta di av… - AngekoC : @atafaunalamp @Don_Lazzara ???????? tranquillo che pure Dio con tutti i santi ti schifano - bytheirside : E no, non mi dire che hai aggiunto I don't care perchè appunto I DON'T CARE ABOUT IT, m'hai pure levato Happier, aa… -