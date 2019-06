Il PdG Partito dei Generosi di Renzi

huffingtonpost

(Di sabato 15 giugno 2019) Che volto, e che simbolo, avrà, ma soprattutto in quale terra di mezzo, potrà accamparsi l’imminentedi Matteo, lo stesso che quest’ultimo sembra davvero apprestarsi a fondare, posto che gli eventi sembrano descrivere per lui un precipizio, lasciando così assai poco spazio e fiato alla ponderatezza, alla cautela? Se ho letto bene, qualcuno avrebbe definito la auto sospensione di Luca Lotti “un gesto dità” o piuttosto una “scelta generosa e leale”. Ora, se le parole hanno un peso definitivo, quello chesi avvia a costituire, tra gli affanni delle scelte obbligate e improvvise, sarà probabilmente davvero il PdG. Esatto, ildei. Con se stessi, innanzitutto. E giustamente, posto che come spiega lo scrittore Fernando Pessoa nel suo capolavoro, “Il banchiere ...

