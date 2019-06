GF 16 | Luxuria | ' La mamma di Gennaro è disperata | sta cercando di separarlo da Francesca'

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) Da pochi giorni è terminata la sedicesima edizione del Grande Fratello. Il reality quest'anno ha avuto come protagonista assolutaDe André. La ragazza, una volta entrata nella casa, ha mostrato subito il suo carattere molto forte e irriverente. Durante il suo percorso ha avuto diversi litigi con gli altri concorrenti. Purtroppo la 29enne genovese ha dovuto fronteggiare la notizia di un tradimento da parte del suo ormai ex fidanzato Giorgio, ma questa scoperta l'ha portata ad avvicinarsi sempre di più aLillio. I due adesso formano una coppia, ma a quanto pare ladi lui non sarebbe proprio felice di questa relazione. L'indiscrezione è stata riportata da Vladimir....

