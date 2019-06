World Blood Donor Day | 7 cose da sapere sulle donazioni di sangue

wired

(Di venerdì 14 giugno 2019) (foto: Pixabay) Forse nessun numero riesce a fotografare bene l’importanza dellediquanto questa stima: ogni due secondi, qualcuno, in qualche parte del mondo ha bisogno di. Non è un caso infatti che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) lo ricordi tra i messaggi chiave legati alle celebrazioni delDay. Appena prima di ribadire che le trasfusioni salvano ogni anno milioni di vite. In occasione delDay – la Giornata mondiale del donatore didel 14 giugno, l’evento che il prossimo anno sarà celebrato in Italia, quest’anno con focus sul tema Safefor all (sicuro per tutti) – abbiamo messo insieme un piccolo vademecumda. Lesalvano vite in modi diversi nel mondo Ogni anno sono circa 120 milioni le unità diraccolte nel mondo. Si ...

