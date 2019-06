Un bel calcio Davvero

Calciomercato Juventus - missione in Francia di Paratici : nel mirino Ndombele e Gouiri - poi incontro con lo United : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, in particolar modo a tenere banco è la questione panchina, nuovo incontro con il Chelsea per sbloccare la situazione legata al tecnico Maurizio Sarri. Prime mosse di mercato, secondo l’edizione di speciale Calciomercato su Sky Sport missione in Francia di Paratici, incontro con il Lione per il centrocampista Ndombele, occhi anche sul giovane Amin Gouiri, in ...

Calciomercato Juventus – Sfuma il colpo Ndonbele : il centrocampista è ad un passo dal Tottenham : Il Tottenham anticipa tutti per Tanguy Ndombele: a giorni l’accordo con il Lione, battuta anche la concorrenza della Juventus In attesa dell’arrivo di Maurizio Sarri in panchina, il mercato della Juventus vive una fase di stallo. I bianconeri, sempre pronti ad anticipare la concorrenza e a muoversi con velocità e decisione sul mercato, quest’anno, complice l’addio di Allegri, dovranno ‘mettersi in coda’ ai ...

Calcio - Europei Under21 : il calendario completo. Date - programma - orari e tabellone dai gironi alla finale : Gli Europei Under 21 di Calcio 2019 si giocheranno in Italia e San Marino dal 16 al 30 giugno, all’evento parteciperanno 12 squadre che sono state suddivise in tre gironi da quattro formazioni ciascuno: le prime classificate e la migliore seconda accederanno alle semifinali, la partita a eliminazione diretta che condurrà all’atto conclusivo della rassegna continentale di categoria che andrà in scena a Udine. Si preannuncia grande ...

VIDEO Sara Gama : “bello che le avversarie ci temano - determinate contro l’Australia”. Italia pronta per i Mondiali calcio femminile : Vigilia febbrile in casa Italia, domani le azzurre affronteranno l’Australia al debutto nei Mondiali 2019 di calcio femminile: la nostra Nazionale, al grande ritorno in una rassegna iridata dopo 20 anni di assenza, cercherà di tenere testa alle Matildas e di incominciare al meglio il proprio cammino nella competizione. Sara Gama scenderà in campo da capitana e ha analizzato la situazione in conferenza stampa: “Sentire che le altre ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : analisi dei convocati dell’Italia. Out Donnarumma e Balotelli - torna belotti : La Nazionale italiana è pronta per gli ultimi due match di questa annata, e sono incontri di capitale importanza, visto che sono valevoli per le Qualificazioni a Euro 2020. Gli Azzurri se la vedranno con la Grecia (ad Atene sabato 8 giugno) e Bosnia (a Torino, Allianz Stadium, 11 giugno). Dopo i sei punti conquistati nelle prime due uscite la formazione del CT Roberto Mancini vuole proseguire nel suo cammino di avvicinamento alla kermesse ...

Calciomercato sabato 1 giugno : Inter su Barella. Juve - spunta Ndombele. La Roma punta Trapp : Calciomercato 1 giugno- Inter: Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, l’Inter sarebbe pronta ad irrompere con forte decisione su Barella. Il centrocampista del Cagliari, valutato circa 45 milioni dal club rossoblù sarebbe ormai un promesso sposo della compagine nerazzurro. Secondo rinforzo dopo l’ok di Godin. JuveNTUS: Sarri viaggio spedito verso il sì definitivo, […] L'articolo Calciomercato sabato 1 ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis infiamma l’ambiente : “Lunedì vi darò una bella notizia…” : Hanno fatto molto rumore le dichiarazioni di oggi del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che con una battuta sarcastica ha praticamente ironizzato sulla vittoria in Champions della Juventus. De Laurentiis: “Champions alla Juve? Ma che c***o deve vincere!” Ma il patron azzurro, sempre per quanto riguarda i bianconeri, ha parlato anche della situazione relativa a Sarri oltre che al mercato della sua squadra. Ecco le sue ...

Mondiali calcio femminile 2019/ Video - bell'Italia contro Svizzera. La Ct : seguiteci! : Mondiali calcio femminile 2019: l'Italia convince contro la Svizzera nell'ultimo test match prima della partenza. La Ct chiama gli italiani.

Calciomercato Juventus - preso Demiral : Dybala verso il Bayern - può arrivare Dembelé : Sono ore bollenti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero ha intenzione di rinforzare notevolmente la difesa per la prossima stagione, soprattutto svecchiando tale reparto. Stando a quanto riporta "La Gazzetta dello Sport", il club bianconero avrebbe perfezionato l'acquisto di Merih Demiral, talentuoso difensore turco classe 1998. Si tratta di una vera e propria rivelazione della stagione di Serie A appena ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le convocazioni di Mancini per le sfide contro Grecia e Bosnia - si rivede Andrea belotti : Dopo la conclusione del campionato di Serie A, resta un ultimo appuntamento prima di dichiarare ufficialmente conclusa la stagione calcistica 2018-2019. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha infatti comunicato le convocazioni in vista delle due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per il terzo e quarto turno del girone di qualificazione all’Europeo 2020. Gli azzurri scenderanno in campo ad Atene sabato 8 giungo e martedì ...

Il Papa : «La bellezza del calcio non si pieghi alla finanza» : Il calcio è il suo sport preferito, fin da quando a Buenos Aires non si perdeva una partita del suo San Lorenzo. Quella passione c’è ancora, e lo dimostra l’amicizia con alcuni campioni dello sport che ha coinvolto anche in iniziative di solidarietà. Oggi, come riporta l’agenzia Ansa, Papa Francesco lo ha ribadito davanti al mondo del calcio italiano […] L'articolo Il Papa: «La bellezza del calcio non si pieghi alla ...

Papa Francesco : calcio resti un gioco di squadra - è il più bello : Papa Francesco: calcio resti un gioco di squadra, è il più bello. Dietro una palla che rotola c'e' quasi sempre un ragazzo con i suoi sogni

Calciomercato Inter - tutto su Lukaku : 30 milioni più Perisic per arrivare al belga : Antonio Conte non è ancora arrivato sulla panchina dell’Inter ma la società lavora già sul mercato. Pronto uno scambio con il Manchester United per Lukaku: 30 milioni più il cartellino di Ivan Perisic pur di arrivare all’attaccante belga. Il centravanti dei Red Devils è in cima alle preferenze di Conte anche se l’eventuale arrivo del belga non escluderebbe quello di Edin Dzeko, l’altro nome suggerito dal prossimo ...