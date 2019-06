Traffico Roma del 14-06-2019 ore 18 | 30

romadailynews

(Di venerdì 14 giugno 2019) NOTIZIARIOVENERDÌ 14 GIUGNOORE 18:20 DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DICAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DELLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PERINTENSO DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIMICINO ALLA DIRAMAZIONESUD, MENTRE IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO IN PROSSIMITÀ DI CASTEL GIUBILEO, TRA NOMENTANA E PRENESTINA E ANCORA TRA PONTINA E OSTIENSE. SULL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO CODE VERSO IL CENTRO, DA PARCO DE MEDICI A VIA DELLA MAGLIANA. SU VIA DEL FORO ITALICO RALLENTAMENTI DA VIALE TOR DI QUINTO A VIA SALARIA VERSO SAN GIOVANNI, PROSEGUENDO SULLA STESSA DIREZIONE, SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA DA VIA DEI MONTI TIBURTINI ALLO SVINCOLO PER LA- TERAMO. IN CITTÀSU VIA SALARIA TRA VIA CORTONA E VIA DEI PRATI FISCALI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI SU ...

