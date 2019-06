Scossa di terremoto a Brescia nella notte DATI

Scossa di terremoto magnitudo 6.4 in Cile : Un terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato al largo della costa del Cile alle 00:19:11 UTC (02:19:11 ora italiana, 21:19:11 di giovedì ora locale), ad una profondità di 10 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si hanno notizie di vittime o danni e non è stata emessa l’allerta tsunami. Il Cile si trova sulla “Cintura di fuoco”, un’area dove è particolarmente intensa l’attività ...

Terremoto - Scossa in Sicilia : epicentro a Zafferana Etnea [MAPPE e DATI] : Una scossa di Terremoto è stata registrata poco fa in Sicilia. La scossa, di magnitudo 2.9, si è verificata poco fa, alle ore 18.17. L'epicentro è stato localizzato a Zafferana Etnea, in provincia di Catania, mentre l'ipocentro a soli 5.0 Km di profondità.