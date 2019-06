Nintendo sta valutando lo streaming | ma il focus è sul supporto fisico e i download

E3 2019 : annunciato The Dark Crystal : La resistenza per Nintendo Switch : L'attesissima serie prodotta da Netflix, The Dark Crystal: La resistenza, sbarca su Nintendo Switch con questo avvincente gioco di strategia! In Dark Crystal: La resistenza, i fan possono immergersi nel mondo fantasy di Thra rivivendo, e andando oltre, gli eventi della serie. Saranno presenti anche personaggi giocabili, storie e ambientazioni mai visti prima. Il gioco arriverà nel 2019, di seguito potete trovare il trailer mostrato durante il ...

E3 2019 : Panzer Dragoon torna questa volta su Nintendo Switch : Il Nintendo Direct presentato all'E3 ha annunciato anche un titolo per i più nostalgici.Stiamo parlando del ritorno di Panzer Dragoon: il primo remake sarà pubblicato entro la fine del 2019 e includerà immagini completamente rinnovate per un pubblico moderno oltre a diversi aggiornamenti dei controlli di gioco che renderanno più facile per i fan di oggi giocare e divertirsi su Nintendo Switch. Anche il secondo gioco è stato annunciato in ...

Asphalt 9 : Legends arriva su Nintendo Switch quest’estate : Gameloft, leader nello sviluppo e nella distribuzione di videogames, è entusiasta di annunciare che Asphalt 9: Legends, l’ultimo capitolo della pluripremiata serie di racing game più scaricata su mobile, arriverà su Nintendo Switch nel corso di questa estate. Dopo Modern Combat Blackout, Asphalt 9: Legends è il secondo titolo rilasciato per Nintendo Switch da Gameloft, che prosegue la ...

Harvest Moon : Mad Dash è stato annunciato per PS4 e Nintendo Switch : Natsume ha annunciato Harvest Moon: Mad Dash per PlayStation 4 e Nintendo Switch, e come riporta Gamingbolt avremo ulteriori dettagli sul gioco in occasione dell'imminente E3 2019."Siamo entusiasti di annunciare un nuovo gioco per Harvest Moon, e offrire un primo sguardo del gameplay e delle funzionalità del gioco in occasione dell'E3 2019" dichiara il presidente e CEO di Natsume, Hiro Maekawa."I fan potrebbero essere sorpresi di quello abbiamo ...

Panic Button non sta lavorando a The Witcher 3 per Nintendo Switch : Negli ultimi giorni sono comparse alcune voci su un potenziale porting di The Witcher 3 per Nintendo Switch previsto per il mese di settembre e alcuni sostenevano che il gioco sarebbe stato portato sull'ibrida da Panic Button, già responsabile dei porting di DOOM e Wolfenstein II The New Colossus.Sfortunatamente, però, un rappresentante di Panic Button ha confermato su Reddit che lo studio non sta lavorando alla versione Switch di The Witcher 3, ...

Koei Tecmo annuncia Atelier Ryza per PC - PlayStation 4 e Nintendo Switch : Koei Tecmo e Gust hanno annunciato, attraverso l'apertura di un sito web, il nuovo capitolo della serie Atelier. Si tratta di Atelier Ryza: The Queen of Eternal Darkness and Secret Hideout, in arrivo per ora in Giappone quest'autunno.Per l'occasione sono stati condivisi alcuni dettagli riguardanti il titolo. Il personaggio principale si chiamerà Reisalin Stout, conosciuta come Ryza. Secondo quanto riportato da Gematsu la protagonista viene ...

Sword Art Online : Fatal Bullet Complete Edition sarà disponibile in estate su Nintendo Switch : Bandai Namco ha annunciato oggi che Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dall'8 agosto in Giappone ed il giorno successivo anche sul territorio europeo. Come riporta Gematsu, questa Complete Edition (già disponibile su PS4, Xbox One e PC) conterrà i seguenti contenuti:Inoltre la versione Switch del gioco supporterà la modalità battle royale locale per 8 giocatori, sia in locale che tramite ...

Square Enix annuncia Star Ocean : First Departure R per PS4 e Nintendo Switch : Square Enix ha annunciato Star Ocean: First Departure R per PS4 e Nintendo Switch. Si tratta del remake di Star Ocean: First Departure, uscito nell'ormai lontano 2007 per PSP, che a sua volta era un rifacimento dell'originale Star Ocean apparso su SNES nell'ancora più lontano 1996.L'annuncio è arrivato dal profilo Twitter ufficiale di Square Enix dove, sfortunatamente, non sono stati menzionati prezzo e data di lancio. In compenso, la software ...

DC Universe Online è in arrivo quest'estate su Nintendo Switch : Daybreak Game Company ha annunciato oggi che il suo DC Universe Online sarà disponibile anche su Nintendo Switch durante il periodo estivo.Come riporta Gemastu, il titolo è un MMO free-to-play dedicato agli eroi dell'universo DC che ha riscontrato un discreto successo su PC, PS3 ed Xbox 360, ed in seguito è sbarcato anche su PS4 ed Xbox One. Di seguito potete trovare le descrizione del titolo:"DC Universe Online è free-to-play! Unisciti a ...

Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist : Link Evolution è in arrivo quest'estate in esclusiva per Nintendo Switch : Konami Digital Entertainment, B.V. ha annunciato oggi che Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist: Link Evolution uscirà il 20 agosto. Il gioco, una esclusiva Nintendo Switch, permetterà ai Duellanti di affrontare oltre 20 anni di storie di Yu-Gi-Oh! della serie animata originale attraverso Yu-Gi-Oh! ARC-V e sfidare le nuove generazioni di Duellanti del mondo virtuale di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Da oggi i Duellanti potranno prenotare le versioni retail e ...

Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche PS4 o Xbox One : L'analista NPD, Mat Piscatella, ha rivelato che Oltre il 60% dei possessori di Nintendo Switch negli Stati Uniti possiede anche una PS4 o una Xbox One, riporta Segmentnext. È una conferma che la proprietà multipiattaforma tra i possessori di Nintendo Switch è molto alta.Tuttavia, tenete presente che il report di NPD riguarda solo le persone che vivono negli Stati Uniti. È possibile che la situazione sia simile anche in altre parti del mondo.Ciò ...

Il primo Devil May Cry è in arrivo su Nintendo Switch quest'estate : Grazie alla segnalazione di Gamingbolt, apprendiamo che Devil May Cry uscirà su Nintendo Switch quest'estate, come annunciato da Capcom su Twitter. No, non si tratta della Devil May Cry HD Collection ma del primo Devil May Cry.Devil May Cry è stato lanciato nel 2001 per PlayStation 2 ottenendo il successo di pubblico e critica. Fu l'avventura d'esordio per Dante e Trish mentre introduceva anche personaggi come Mundus e Nelo Angelo. Il titolo ...

Bloodstained : Ritual of the Night è in arrivo su PS4 - PC - Xbox One e Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia l'arrivo di Bloodstained: Ritual of the Night su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.Le versioni digitali delle prime tre piattaforme saranno disponibili a partire dal 18 giugno, mentre quelle fisiche arriveranno sugli scaffali il 21 giugno. La versione per Nintendo Switch invece sarà disponibile a partire dal 25 giugno per quanto riguarda il digitale, mentre il gioco ...

Nintendo chiede ai rivenditori spagnoli di esaurire le scorte di 2DS entro estate 2019? : Nintendo non si pone alcun problema nel dichiarare come il 3DS stia andando più male del previsto nelle vendite, per quanto abbia comunque raggiunto la fine del suo ciclo generazionale.Come riporta GoNintendo infatti, Nintendo ha dichiarato di essere pronta a prolungare il supporto alla piattaforma, anche se non troppo a lungo. Stando ad alcune voci di corridoio inoltre, la grande N avrebbe richiesto ai rivenditori spagnoli di svuotare le scorte ...