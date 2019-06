Malore nella vasca da bagno | bimba di 4 anni in coma irreversibile

Malore alla Messa nella basilica di Otranto : l'arcivescovo si accascia a terra : Emanuela Carucci Monsignor Donato Negro, dopo gli accertamenti sanitari, è stato dimesso dall'ospedale di Tricase e la Asl assicura: "Potrà tornare all'attività pastorale" Ha accusato un Malore durante la Messa del sabato pomeriggio, monsignor Donato Negro. l'arcivescovo di Otranto si è accasciato durante la funzione nella basilica del Comune in provincia di Lecce. Subito sono stati chiamati i soccorsi. "Monsignor Donato Negro sta ...

Dramma nella notte : stroncato da un Malore improvviso a soli 20 anni : La tragedia scuote Agropoli. Vito Petrillo è stato stroncato nella notte da un malore improvviso. Era in casa con la...

Prof si impicca nella palestra della scuola. Malore per 3 studentesse : Tre studentesse si sono sentite male e sono state portate in ospedale dopo aver trovato il cadavere del Professore di musica che si è tolto la vita in una scuola media a Brescia. Malori dovuto al forte shock. L’insegnante di musica, 50 anni, era molto stimato. I dirigenti della scuola di sono chiusi nel silenzio e per i ragazzi inizierà un percorso di affiancamento con alcuni psicologi. Le studentesse hanno trovato ...

Rimini - Malore dopo la vacanza : turista prende legionella facendo la doccia - albergatore nei guai : Il proprietario di un albergo a quattro stelle di Rimini è indagato per epidemia colposa dopo che un turista ha contratto la legionella dopo una vacanza nella sua struttura ricettiva. Il paziente, milanese di 50 anni, dopo 2 settimane di ricovero, è fuori pericolo ma analisi approfondite hanno confermato che è stato contagiato facendo la doccia nella stanza dell'hotel in cui l'acqua era infettata.

Jessica Mazzoli - Malore nella casa : l'ex di Morgan operata d'urgenza : Paura per Jessica Mazzoli al Grande Fratello. l'ex compagna di Morgan e madre della sua seconda figlia, ha lasciato la casa questa mattina ed è stata ricoverata d'urgenza. La ragazza è stata ...

Grande Fratello - Jessica Mazzoli ha un Malore nella casa : trasportata d’urgenza in ospedale : Attimi di apprensione nella casa del Grande Fratello per Jessica Mazzoli: l’ex compagna di Morgan ha avuto un malore ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Erano giorni che la Mazzoli lamentava dolori all’addome ma questa mattina ha avuto una crisi con forti dolori alla pancia ed è stata costretta a lasciare il reality. “nella mattinata di oggi Jessica, a causa di un malore, è stata accompagnata in ospedale per un ...

Grande fratello - paura per Jessica Mazzoli : Malore improvviso nella casa - il trasporto di corsa in ospedale : paura nella casa del Grande fratello per Jessica Mazzoli che questa mattina 25 aprile ha avuto un malore ed è stata portata in ospedale per tutti i controlli del caso. La concorrente da giorni aveva manifestato il suo malessere. Finché in preda a forti dolori alla mancia che non passavano è stata co