In Sudan e in Siria continuano le tragedie E noi lasciamo il Medioriente a se stesso

(Di venerdì 14 giugno 2019) Nella sola scorsa settimana, circa 70 persone sono state stuprate dalle forzeesi che sostengono Omar al Bashir, il dittatore al potere da oltre 30 anni. Bilancio lieve se paragonato alle centinaia di morti che, dall’inizio delle proteste cominciate nell’aprile scorso, si contano fra le file dei manifestanti. Dimostrazioni cominciate con una richiesta economica: quella di trovare una soluzione al caro vita e a causa della rimozione del sussidio per comprare il pane, sfociate poi nell’istanza popolare di mettere fine al regime decennale., i quattro mesi di proteste che hanno rovesciato Bashir: dalla lotta per il pane alle donne in piazza per i diritti A qualche migliaio di chilometri da Khartoum continua invece la guerra in. Settimana scorsa è morto in seguito alle ferite riportate ...

