Ed Sheeran a Firenze Rocks | scaletta | ultimi biglietti in prevendita e orari utili

(Di venerdì 14 giugno 2019) Edstasera, venerdì 14 giugno.Tutto è ormai pronto per accogliere uno degli artisti internazionali più apprezzati deglianni, uno di quei pochi che chitarra e voce è in grado di riempire gli stadi di tutto il mondo. Sono tre le tappe attese in Italia e si parte stasera con il concerto diin programma all'Ippodromo del Visarno (Visarno Arena) in occasione della manifestazione musicale.Pochissimi iancora a disposizione dei fan per l'acquisto, due le tipologie tra le quali scegliere:PIT 1€ 80,502 Posto Unico€ 69,00Laè attiva su TicketOne, online e nei punti vendita, con ritiro esclusivamente sul luogo dell'evento. Edsi esibirà alle ore 21.15, dopo le aperture di Matt Simons, Zara Larsson e Snow Patrol. A differenze dei concerti in programma a Roma e a Milano, tra gli opening act del ...

