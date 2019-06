C’è l’Italia femminile | la processione è rinviata | la curiosa decisione di un parroco

McLaren GT - al via la passerella in 11 paesi europei. C’è anche l’Italia – FOTO : La nuova McLaren GT è pronta per il Grand Tour estivo nel vecchio continente. Gli appassionati potranno così ammirarla presso 18 showroom europei, prima dell’avvio della produzione. Il Tour partirà il 17 giugno dal Regno Unito, e farà tappa in alcuni paesi, fra i quali Olanda, Belgio, Germania, Svizzera, Italia, Spagna e Francia. Sarà anche l’occasione per conoscere il resto dell’ampia gamma del costruttore inglese, ...

Calendario Final Six Nations League volley femminile 2019 : date - programma - orari - tv. C’è l’Italia! Come seguire le partite : L’Italia si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno staccato il pass per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine della fase preliminare. La nostra Nazionale occupa il primo posto in classifica generale con 10 vittorie all’attivo ottenute in 12 partite disputate e dunque è certa di poter lottare per il trofeo, ...

Libia - al-Sarraj a SkyTg24 : “Haftar ha fallito - ma C’è bisogno dell’Italia. Rischi? Migrazione e infiltrazioni terroristiche” : Fayez al-Serraj torna a parlare e a chiedere appoggio a Italia e Unione europea paventando un nuovo aumento delle partenze di migranti dalle coste libiche con il rischio di infiltrazioni terroristiche, visto che “l’Isis sta crescendo nel nostro Paese”. In un’intervista rilasciata a SkyTg24 Mondo, il premier del cosiddetto Governo di Accordo Nazionale sostenuto dalle Nazioni Unite fa la voce grossa prevedendo una sconfitta ...

C’era una volta un clandestino - storia di Eltjon Bida : dal barcone al primo romanzo. “Ma ora l’Italia è arrabbiata” : Era il 9 febbraio del 1991. Il crollo della statua di Enver Hoxha segnava l’inizio della caduta del regime comunista in Albania e dava il via alla grande fuga verso l’Italia. Fu il primo arrivo di massa di immigrati nel nostro paese: il 7 marzo in 27mila raggiunsero Brindisi, l’8 agosto il mercantile Vlora approdò a Bari con altre 20mila persone. Viaggi della speranza ai quali si affidò anche Eltjon Bida, arrivato in Italia nel 1995, a ...

Guida tv Sabato 8 giugno cosa C’è in tv questa sera : l’omaggio a Corrado contro l’Italia : Programmi tv di Sabato 8 giugno – cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 20:30 Grecia – Italia Qual. Europei 2020Rai 2 ore 21:05 Ragazze di zucchero + Bull 3×10 1a Tv Rai 3 21:25 Ogni cosa è illuminataCanale 5 ore 21:10 La Corrida Omaggio a CorradoRete 4 ore 21:30 Il Segreto + Una vitaItalia 1 ore 21:10 17 again – ritorno al liceoLa7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie-Laurance in defaillanceTv8 ore 21:30 Bride ...

Campionato Mondiale di calcio femminile 2019 - tutto quello che C’è da sapere : l’Italia torna dopo 20 anni : Prende il via oggi il Campionato Mondiale di calcio femminile 2019. Ad aprire le danze sarà la Francia, padrona di casa, contro la Corea del Sud alle 21. Ad inaugurare l’ottava edizione del torneo sarà la cerimonia d’apertura al Parco dei Principi. torna a partecipare l’Italia, dopo le presenze del 1991 (quarti di finale) e del 1999 (eliminazione al primo turno). Grande attesa per le azzurre inserite in un gruppo C molto ...

Calcio femminile - Mondiali 2019 : quanti soldi guadagnano le giocatrici dell’Italia? Stipendi miseri - non C’è il professionismo : L’Italia parteciperà ai Mondiali 2019 di Calcio femminile che andranno in scena in Francia dal 7 giugno al 7 luglio, la nostra Nazionale tornerà a giocare una rassegna iridata dopo addirittura venti anni di assenza: nel 1999 ci fermammo al primo turno (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), questa volta la speranza è quella di essere la mina vagante del torneo con l’obiettivo di passare la fase a gironi e di andare il più avanti ...

Ginnastica artistica - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. Presente solo la squadra maschile - C’è Marco Lodadio : L’Italia della Ginnastica artistica sarà Presente soltanto con tre atleti agli European Games 2019, competizione multisportiva che andrà in scena a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno. La squadra femminile, infatti, non sarà della partita: Giorgia Villa e Alice D’Amato avevano diritto a due posti nominali ma si è scelto di non sfruttarle perché le due ragazze si concentreranno insieme alle compagne sulla preparazione per i ...

Boxe - European Games 2019 : i convocati dell’Italia. C’è Clemente Russo! : Gli Europei 2019 di Boxe si disputeranno a Minsk (Bielorussia) dal 21 al 30 giugno e coincideranno con gli European Games, la kermesse multisportiva che prevede anche la presenza del pugilato. Si tratta di uno degli eventi internazionali più importanti della stagione e si entrerà ufficialmente nel vivo del cammino di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020 a cui questo sport è ormai certo di partecipare. Le convocazioni ufficiali per ...

L’Europa boccia l’Italia grillina : non bisogna spendere quando non C’è spazio per farlo : Nulla da fare. L’Italia grillina va a fondo. A certiticarlo l’Unione europea. La regola del debito “non è stata rispettata”

Golf - US Open femminile 2019 : Ariya Jutanugarn difende il secondo Major dell’anno per le donne. C’è anche l’italiana Lucrezia Colombotto Rosso : Il circuito del Golf femminile affronta il secondo Major della propria stagione, sui cinque che, da alcuni anni, sono previsti nel calendario. Questa volta ad andare in scena è lo US Open, che le donne giocano fin dal lontano 1946 e di cui detengono il record di vittorie in due: Betsy Rawls e Mickey Wright, che rivaleggiavano tra gli Anni ’50 e ’60. Solo in sette hanno saputo cogliere due successi consecutivi, ma nessuna tre. Dal ...

C’è la figlia di Bob Marley dietro la Nazionale giamaicana femminile (che incontrerà l’Italia) : Sono le meno favorite nel Mondiale di Francia, nel girone con Brasile, Australia e Italia. Sul Corriere della Sera la storia delle Reggae Girlz, la squadra giamaicana finanziata da Cedella Marley, 51 anni, figlia maggiore del mitico Bob. Non aveva mai pensato al pallone. Seguiva la casa discografica fondata dal padre, la Tuff Gong, poi, un giorno del 2014, il figlio le porta a casa un volantino in cui c’è la notizia che si cercano fondi ...

Debito pubblico - Austria e Germania vincono il premio amnesia. Ma per l’Italia una soluzione C’è : Da tempo il Debito sovrano è il convitato di pietra della vita pubblica. Nell’ultimo anno, politica e media, finanza e festival di Sanremo hanno girato attorno a un unico oggetto: i soldi. E la paura della bancarotta di Stato ha disturbato il sonno degli italiani. Come prendere per le corna il quarto Debito pubblico del mondo in proporzione al prodotto interno lordo dopo Giappone, Grecia e Libano? In soldoni, il quinto al mondo, dopo Stati ...

Mondiale U20 - i convocati dell’Italia per la rassegna iridata : nella lista non C’è Moise Kean : La rassegna iridata scatterà il prossimo 23 maggio in Polonia, dove gli azzurrini tenteranno l’assalto al titolo Mondiale Sono 21 i convocati del ct Nicolato per il Mondiale U20, che si terrà dal 23 maggio al 15 giugno in Polonia. La stella dell’Italia sarà Andrea Pinamonti, attaccante del Frosinone di proprietà dell’Inter che proverà a guidare gli azzurrini verso il titolo. Non ci sarà Moise Kean, ormai aggregato ...