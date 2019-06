Autosospensionite | comoda sindrome bipartisan

huffingtonpost

(Di venerdì 14 giugno 2019) L’ultimo è stato Luca Lotti:“Comunico la mia autosospensione dal PD – ha scritto oggi sulla sua pagina Facebook – fino a quando questa vicenda non sarà chiarita”. La vicenda è quella che ha sconquassato il Consiglio Superiore della Magistratura, nella quale Lotti avrebbe tramato per decidere la delicata e importantissima nomina del nuovo capo della procura di Roma. Si è autosospeso, Lotti, dopo che la richiesta gli è arrivata dal tesoriere del partito ora guidato da Nicola Zingaretti, Luigi Zanda, che gli ha suggerito di pensarci su. Eppure, il tic dell’autosospensione è più esteso, non solo del giglio magico, ma anche del giardino del Partitodemocratico. È lo stesso riflesso che hanno avuto i giudici del Csm lambiti dallo scandalo delle toghe, Antonio Lepre, Corrado Cartoni, Gianluigi Morlini, ...