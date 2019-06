Wasteland 3 arriverà nella primavera del 2020

Wasteland 3 arriverà su Steam e GOG : "nessun accordo di esclusività con alcuno store" : InXile ha condiviso alcune interessanti novità che riguardano il suo Wasteland 3 in un aggiornamento per i sostenitori su Fig.Il team di sviluppo ha rassicurato i giocatori che non è stato preso alcun accordo di esclusività con alcuno store per il nuovo capitolo della serie. Inoltre,lo studio ha fornito un aggiornamento sull'uso delle risorse messe a disposizione da Microsoft."Siamo concentrati a mantenere le promesse fatte ai nostri sostenitori ...