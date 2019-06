Terrence Malick | genio o truffa

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) The Tree Of Life Era il beniamino di tutti quando non faceva film. Nei 20 anni che sono passati tra i suoi primi due clamorosi esordi (La rabbia giovane e I giorni del cielo) e la seconda fase della sua carriera, quella ripartita nel 1996 con La sottile linea rossa,era considerato un Dio perduto, un artista vero inconoscibile e mitologico. Il regista preferito di tutti quelli che volevano passare per sofisticati. Il suo ritorno fu pazzesco. A La sottile linea rossa volle lavorare mezza Hollywood, fu un trionfo stranissimo, un film con poche caratteristiche commerciali ma pieno di star che andò bene al botteghino e fu nominato a 7 Oscar (unica volta per). Dopo quel filmè tornato ad essere usuale. L’uscita di The New World, sette anni dopo, non suscitò lo stesso clamore e altri sette anni dopo è stato il momento di The Tree of Life, uno dei film ...

movietele : Terrence Malick sta girando il suo nuovo film ad Anzio - italianaradio1 : Terrence Malick in Italia per The Last Planet, sulla vita di Cristo - doppiaSS : RT @cinefilosit: #TerrenceMalick in Italia per The Last Planet, sulla vita di Cristo #ILoveCInefilos -