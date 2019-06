ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Un bacio dato da unil giorno del suoha ridotto undi 4in vin di vita. È successo in Gran Bretagna: il piccolo Noah Tindle ha contratto infatti così l’Herpes simplex virus 1 (HSV-1), l’Herpes labiale noto anche come “bacio della morte”. La madre ha notato infatti che un occhio del bambino si era gonfiato e riempito di vesciche all’improvviso, così è corsa in ospedale dove i medici gli hanno diagnosticato la grave infezione. FQ Magazine Bruno de Silvestri, morto durante un'immersione il campione italiano di pesca subacquea Ilè stato sottoposto ad un’operazione chirurgica che gli ha salvato la vita ed è rimasto ricoverato per due mesi e mezzo, come ha raccontato proprio la madre in un post su Facebook: “Voglio ...

Cascavel47 : Parente lo bacia per il battesimo: neonato di 4 settimane rischia di morire - FQMagazineit : Parente lo bacia per il battesimo: neonato di 4 settimane rischia di morire -