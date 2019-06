Avola | agguato in piena notte nel siracusano | ucciso a colpi di arma da fuoco un giovane

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Stava rientrando a casa afonda, dopo una serata trascorsa con gli amici, ma ha trovato la morte. In un, nel popolare quartiere del Carmine ad, ha trovato la morte Andrea Pace di 25 anni, in cerca di occupazione. Una esecuzione inregola, ilaveva appena parcheggiato lo scooter nel garage, poco distante dalla sua abitazione. Non appena il 25enne ha raggiunto la porta di casa ha trovato il suo assassino, una o più persone elemento ancora da accertare, che gli ha sparato diecidi pistola alla schiena. L’omicidio è avvenuto in via Neghelli intorno alle tre di, l’intero quartiere del Carmine è stato svegliato dal rumore deidi pistola. I residenti della zona hanno subito chiamato i soccorsi che si sono precipiati sul posto. Il personale sanitario del 118 non ha potuto far altro che constatare la morte dele i Carabinieri hanno ...

