Venezia-Sassari | Gara-2 Finale Scudetto 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Video/ Venezia Sassari - 72-70 - : highlights - Reyer avanti 1-0 - play off Basket A1 - : Video Venezia Sassari, 72-70,: highlights della partita di Basket, giocata al Taliercio e valida come gara 1 delle finali play off scudetto della Serie A1.

Basket - finale scudetto gara-1 : la difesa di Venezia è la kryptonite di Sassari. La corsa di Pozzecco si ferma dov’era iniziata : L’ultima prestazione in campionato da 70 o meno punti era stato il 5 novembre 2018, a Trento. L’ultima volta sotto gli 80 il 27 gennaio 2019 a Varese. L’ultima sconfitta? A Venezia, il 10 marzo. Da allora 3 mesi senza perdere. Fino a lunedì sera, quando la Dinamo Sassari si è sciolta di nuovo sotto il tetto torrido del PalaTaliercio, anestetizzata dalla difesa della Reyer. Sarà il vero grattacapo di coach Gianmarco Pozzecco da ...

Basket - Finale scudetto 2019 - Gara-1 : Venezia mette fine all’imbattibilità di Sassari : La Umana Reyer Venezia vince “in volata” Gara-1 delle finali dei playoff di Serie A battendo tra le mura amiche del Taliercio di Mestre per 72-70 il Banco di Sardegna Sassari. Primo quarto col punteggio piuttosto basso, 18-14 in favore dei padroni di casa che operano un allungo dal 3-6 al 10-6 che manterranno fino alla fine dei primi dieci minuti, parziale di 7-0 dopo uno 0-6 subito dagli ospiti. Ma la Reyer nel secondo quarto segna solo 11 ...

Venezia-Sassari : sangue - sudore e triple! Altro che NBA : anche il basket italiano sa regalare spettacolo : Altro che NBA: a poche ore dalla vigilia del primo match point dei Raptors, il basket italiano regala uno spettacolo unico con la vittoria di Venezia in Gara-1 di Finale Scudetto Il basket italiano secondo molti non può reggere il paragone con l’NBA: lo spettacolo sui parquet della nostra terra non è di certo quello che i campioni americani sono abituati a regalare al loro pubblico. Eppure, questa sera, Gara-1 di Finale Scudetto ha ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : 18-14 - tripla sulla sirena del primo quarto di Tonut : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-19 Thomas non ci sta: tripla per lui, si riavvicina a -1 Sassari 20-16 Ancora Tonut! E’ lui il grande protagonista in questo momento, trova un’altra penetrazione dopo aver messo in ginocchio l’intera difesa della Dinamo 18-16 Penetrazione di Thomas, corregge a canestro Polonara Inizia il secondo periodo TOP SCORER – VENEZIA: Tonut, Bramos 5; Sassari: McGee, Carter ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : si parte con la sfida d’apertura! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro opportunità per segnare di Venezia, tre da tre e una (Bramos) da due, tutte sbagliate 3-4 Gran rimbalzo in attacco di Cooley che porta avanti Sassari dopo 3’20” 3-2 Accelera Smith che trova poi sul rimorchio in qualche modo Cooley, primi due punti per Sasssari 3-0 Bramos, alla quinta conclusione e dopo quasi due minuti, trova il primo canestro di Gara-1 Primi due tiri della ...

LIVE Venezia-Dinamo Sassari basket - Gara-1 Finale scudetto in DIRETTA : comincia una lunga battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Gara-1 – Il programma della serie Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima gara della Finale che assegna lo scudetto del basket maschile 2018-2019. Di fronte ci sono l’Umana Reyer Venezia e il Banco di Sardegna Sassari. Tre volte Campione d’Italia, la Reyer aspira a trovare il suo secondo scudetto in tre anni partendo dalle mura amiche del ...

Venezia-Sassari - Finale Scudetto 2019 : le date e il calendario della serie. Programma - orari e tv : Comincia questa sera la Finale Scudetto della Serie A 2018-2019 di basket maschile nella quale si troveranno di fronte Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari. La formazione veneta ha sconfitto Trento e Cremona al termine di due serie impegnative e dispendiose, ma ha dalla propria parte il vantaggio dell’esperienza ad alto livello. La squadra allenata da Gianmarco Pozzecco si presenta all’appuntamento forte di una striscia ...

Basket - Finale Scudetto 2019 : questa sera gara-1 - Venezia ospita Sassari. Comincia la serie! : Comincia questa sera la Finale per lo Scudetto 2019 del campionato italiano di Basket. Palla a due per gara-1 alle ore 20.45 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport) e si parte dal Taliercio, la casa dell’Umana Reyer Venezia, che ospiterà dunque il Banco di Sardegna Sassari. La squadra di De Raffaele ha il fattore campo dalla sua parte e i numeri dicono nelle tredici finali alle meglio delle sette partite, per 11 volte ha vinto chi è arrivato ...

Umana Reyer Venezia-Dinamo Sassari - Gara-1 Finale scudetto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Comincia questa sera la Finale scudetto tra Umana Reyer Venezia e Banco di Sardegna Sassari, che è un assoluto inedito per la storia della Serie A. Non ci sarà, però, un nome nuovo sulla lista dei Campioni d’Italia di pallacanestro maschile: la Reyer è a caccia del quarto tricolore, la Dinamo del secondo. Gli uomini di Walter De Raffaele, provenienti da una regular season passata quasi sempre in seconda posizione, l’hanno chiusa al ...

Serie A Basket : Sassari-Venezia - la finale delle outsiders. La presentazione : Serie A Basket: Sassari-Venezia, la finale delle outsiders. La presentazione Lunedì sera alle ore 20.45 comincerà la Serie finale della Serie A di Basket e la notizia più grande è l’assenza da Milano. Saranno infatti Sassari e Venezia a sfidarsi. Potrebbe essere rinominata la finale delle outsiders, ma in realtà non è proprio così: è vero che l’Armani è in assoluto la squadra con roster e potenzialità migliori, ma negli ultimi anni Venezia e ...