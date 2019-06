Fabio Pisacane | la sua passione per il Boca rimarrà un sogno?

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Nessuno direbbe che i tifosi delJuniors hanno eletto a proprio beniamino un giocatore italiano che peraltro non ha mai vestito la maglia xeneize,. Il difensore, ora al Cagliari, non ha mai nascosto la suaper il club argentino.Estero, Sudamerica,Juniors,/ Il giocatore ha tatuato lo stemma delsul braccio a riprova del fatto che è sempre stato un aficionado della compagine di Buenos Aires. I suoi idoli da ragazzino, come ha rilasciato recentemente in un’intervista, sono stati Maradona e Batistuta; due campioni che hanno vestito la maglia gialloblu.Seguendo loro ha seguito anche le vicende della squadra fino ad eleggerla come quella “per cui ha sempre fatto il tifo”. I sostenitori degli azul y oro, venuti a conoscenza della notizia, hanno addirittura cercato di smuovere le acque affinché la società sudamericana ...

ilnapolionline : Fabio Pisacane: «Lorenzo e il Napoli? Non potrà mai cambiare maglia» - ilnapolionline : Fabio Pisacane si gode una vacanza a Capri, a un passo dalla sua Napoli, ospite di Vip Champion. Le sue parole ad I… - Dalla_SerieA : UFFICIALE: Fabio Pisacane ha r -