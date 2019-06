E3 2019 | Ghost Recon Breakpoint - prova

E3 2019 : Ghostwire Tokyo è il nuovo progetto di Shinji Mikami e Tango Gameworks : Shinji Mikami è salito sul palco della conferenza E3 2019 di Bethesda per annunciare il nuovo gioco di Tango Gameworks, una IP completamente inedita che non dovrebbe avere nulla a che fare con The Evil Within e che non sarà un survival horrorGhostwire: Tokyo, è un action adventure in cui dovremo avere a che fare con delle presenze soprannaturali. Le persone stanno scomparendo nel nulla e starà a noi capire cosa stia effettivamente succedendo. Ci ...

Sniper Ghost Warrior Contracts : Il Trailer dell’E3 2019 : Oggi, CI Games è felice di svelare il Trailer di debutto di Sniper Ghost Warrior Contracts, l’ultimo gioco dell’acclamata serie sparatutto tattica. In arrivo su PC, PS4 e Xbox One alla fine di quest’anno, questo teaser porta i giocatori nelle aspre zone selvagge siberiane con cui dovranno fare i conti, mantenendo al contempo il marchio di fabbrica della serie. Ma non è l’unica ...

Death Stranding - The Last of Us : Part 2 - Ghost of Tsushima : una delle esclusive PS4 potrebbe ricevere un trailer prima dell'inizio dell'E3 2019 : Come probabilmente già saprete, Sony non sarà tra i protagonisti dell'imminente E3 2019, tuttavia, la compagnia potrebbe avere in serbo una sorpresa per i fan prima che inizi l'evento di Los Angeles.Secondo un noto insider, amministratore di ResetEra, Sony avrebbe in programma la pubblicazione di un nuovo trailer per una delle sue attese esclusive, Death Stranding, The Last of Us: Part 2 o Ghost of Tsushima.Stando all'insider, "sarebbe in arrivo ...

Home Video Universal giugno 2019 : The Front Runner - NCIS 15 e lo Steelbook di Ghostbuster : DVD e Blu Ray in uscita Universal giugno 2019: The Front Runner, NCIS 15, lo Steelbook di Ghostbuster e tanto altro tra le uscite Home Video del mese di giugno. DVD e Blu Ray in uscita giugno 2019 – Torniamo con il consueto appuntamento mensile sulle uscite seriali in DVD e/o Blu-ray. Ecco quindi qualche novità che la Universal ci proporrà durante il mese di giugno. In questo mese troviamo tra le principali novità l’arrivo in DVD e Blu Ray ...

Ghost Day - Sabato 25 Maggio 2019 Cinecittà World Teatro 1 : ALL MUSIC NEWS Ghost Day, Sabato 25 Maggio 2019 Cinecittà World Teatro 1 Parco + Live Show €15,00 Infoline e Ticket: 069135693 –3409013529 Dopo aver festeggiato i primi 10 anni di discografia, costellati di risultati importanti (Disco di Platino all’Arena di Verona, durante la trasmissione “Wind Music Awards”, 2 premi Lunezia, partecipazione agli “MTV TRLAwards”, varie presenze nella TOP TEN degli album più venduti) e suggellati dal 4° Album ...