(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'sta lavorando assiduamente sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo tecnico, Antonio. Anche ieri l'allenatore nerazzurro era in sede per un vertice di mercato con i dirigenti, a dimostrazione che non si vuole tralasciare nulla, lavorando nei dettagli. L'intenzione è quella di creare una squadra altamente competitiva, che possarompere il dominio della Juventus, che in Italia dura in maniera incontrastata da otto anni, cominciato proprio consulla panchina e con Giuseppe Marotta come dirigente di punta. La nuovadovrebbe fare a meno di Mauro Icardi, visto che l'ex tecnico del Chelsea sembra non voglia puntare su di lui, avendo dato il proprio placet per la cessione. La nuovadiL'ha già chiuso il primo grande colpo di mercato con l'ingaggio di Diego Godin, centrale uruguaiano che arriverà a parametro zero, essendo in ...

MatteoBarzaghi : #Conte primo giorno di lavoro in sede all’Inter. Ecco le immagini. Comincia a livello operativo la nuova stagione n… - DiMarzio : #Inter attivissima sul mercato ?? Incontri con la #Roma per #Dzeko e con il #Cagliari per #Barella ?? - ArmandoAreniell : Da Barella a Dzeko, fino a Lukaku: pronta a nascere l'Inter di Conte -