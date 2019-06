ilnapolista

(Di mercoledì 12 giugno 2019) Ismael, centrocampista centrale 21enne dell’Empoli è un altro dei calciatori nella lista che Giuntoli ha per il Napoli della prossima stagione. La società partenopea ha già chiuso con l’Empoli il primo affare della stagione portando in azzurro Di Lorenzo. Giuntoli ha già chiuso diverse trattative con il presidente Fabrizio: Hysaj, Valdifiori, Tonelli, Zielinski, anche se quest’ultimo era di proprietà dell’Udinese. Oggi il presidente della società toscana Fabrizio, in esclusiva ai microfoni di ‘TMW’, ha affrontato tanti temi tra cui quello di«Se nonin unaillotra due anni. Ha notevole margine di crescita e rispetto all’inizio della scorsa stagione s’è pulito». L'articolosu: «Se nonin unail, lotra due» sembra essere il ...

napolista : #Corsi su #Bennacer: «Se non giocherà in una grande squadra il prossimo anno, lo farà tra due» Il presidente dell’… - InterMagazine2 : EMPOLI - Corsi: 'Bennacer? Se non giocherà in una big il prossimo anno, lo farà tra due...' - milanmagazine_ : EMPOLI - Corsi: 'Bennacer? Se non giocherà in una big il prossimo anno, lo farà tra due...' -