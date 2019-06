Autostrada | gli aumenti scattano dal 1° luglio

Incidente sull’Autostrada A21 vicino Voghera : morti madre e padre - salvo il figlio di 6 mesi : Incidente nella notte sulla A21: un’auto con a bordo una famiglia si è schiantata contro il rimorchio di un tir, nel tratto di autostrada tra Casteggio e Voghera, in provincia di Pavia. I due ragazzi di 24 anni che viaggiavano sull’auto sono morti sul colpo, sopravvissuto invece il figlio di sei mesi. Il bambino è stato trovato mentre piangeva nel suo seggiolino, al quale era legato, e trasportato con l’elisoccorso ...

Schianto in Autostrada : muoiono i genitori - salvo il figlio di 4 mesi legato al seggiolino : Un tragico incidente ha tolto la vita a un uomo e una donna. I due 24enni, verso le 3 di notte, guidavano sull’autostrada A21 Torino-Brescia quando si sono schiantati contro il rimorchio di un tir. Nell’incidente si è però salvato il figlio della coppia, un bambino di quattro mesi che era legato al seggiolino.Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul luogo dell’incidente, al chilometro 106 tra Casteggio e ...

Scatta le foto dell’incidente mortale in Autostrada : il poliziotto gli dà una lezione che non dimenticherà : “Venga, le mostro una cosa”. Stefan Pfeiffer, poliziotto della stradale, ha notato che un uomo, su un furgoncino, stava Scattando le foto dell’incidente avvenuto sulla A6 tra Roth e Norimberga. Così gli si è avvicinato, lo ha convinto a scendere dal veicolo e gli ha dato una lezione esemplare: “Eccolì lì i morti, sono stesi per terra. Ora può fare loro le foto che vuole”. Nel video vi mostriamo un autista della ...

Incidente sull’Autostrada A4 tra Villesse e Redipuglia : due morti : Tragico Incidente stradale giovedì mattina sull’autostrada A4, nel tratto tra Villesse e Redipuglia (in direzione Trieste). Un’auto è finita contro

Camionista si spoglia sull’A22 si mette a correre in Autostrada : Show improvvisato ieri in un’area di servizio sull’autostrada del Brennero (A22), in direzione sud, dove un uomo completamente nudo si è aggirato nel tratto autostradale tra Chiusa e Bolzano nord creando non pochi disagi alla circolazione. A segnalare la sua presenza sono state diverse persone che lo hanno avvistato.Il sedicente Camionista - di cui non si conosce al momento la provenienza - ha abbandonato il proprio mezzo. Probabilmente in uno ...

Nuovo codice - in Autostrada anche gli scooter 125cc. Nasce la strada «scolastica» : ROMA - Modofiche importanti in vista al codice della strada. Via libera sulle autostrade anche a moto e scooter di cilindrata sotto gli attuali 150 cc, ma chi li guida deve essere maggiorenne....

San Benedetto - husky taglia la strada alle auto in Autostrada. Rallentamenti lungo la corsia Sud : SAN Benedetto DEL TRONTO - Problemi in autostrada, lungo la corsia diretta a Sud in territorio di San Benedetto a causa di un cane che è finito sulla carreggiata ed ha iniziato a vagare spaesato tra ...

Transamazonica - la battaglia contro la costruzione di una nuova Autostrada : “Porterebbe corruzione e violenza” : Nell’episodio precedente Reza Pakravan e Pip Stewart hanno visto le conseguenze dell’estrazione selvaggia dell’oro in Perù e sono giunti nel Parco nazionale di Tambopata per visitare un villaggio eco-sostenibile. Lì incontrano Chris Fagan, un conservazionista che vive ad Alta Purus, una delle aree più remote e inaccessibili dell’Amazzonia peruviana. “Ci sono dieci diverse tribù che vivono lungo le sponde dei fiumi della ...

Benzina a 2 euro al litro in Autostrada/ Prezzo in aumento : stangata per gli italiani : Benzina a due euro al litro in autostrada, Prezzo in aumento nelle ultime ore: una stangata per gli italiani in vista dei prossimi ponti

Caro benzina - prezzi fino a 2 euro al litro in Autostrada|I consigli per risparmiare : Dopo l’inasprimento delle sanzioni Usa all’Iran e le tensioni in Libia, le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi sono in rialzo

In moto contromano sull'Autostrada : «Avevo perso il portafogli». Panico sulla A4 : Stava andando contromano in autostrada, sulla corsia d?emergenza, a bordo della sua moto: un gesto folle e pericolosissimo, giustificato secondo il protagonista con una motivazione che ha...