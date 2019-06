Trapani | importante assemblea | rassicurazioni sui pagamenti

calcioweb.eu

(Di martedì 11 giugno 2019) In data odierna si è riunita l’dei soci delCalcio, che ha approvato il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. A seguire era stato convocato il Consiglio d’Amministrazione per l’esame della situazione finanziaria e dello stato dei rapporti con Lega Pro e Covisoc. Nel corso dell’stessa, tuttavia, sono stati affrontati gli argomenti previsti per il successivo CdA, che dunque non ha avuto necessità di tenersi formalmente, essendo di fatto confluito nella discussionere. In sedere, l’amministratore delegato Maurizio De Simone ha fornitoin ordine al pagamento di tutte le pendenze nei confronti dei dipendenti (tesserati, indennità, amministrativi, etc), nonché sulla capacità della Proprietà di adempiere a tutte le altre incombenze richieste dalla normativa di Lega Pro, Figc e Covisoc. A conclusione ...

