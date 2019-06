Napoli | la banda del buco colpisce ancora | razzia di preziosi nella gioielleria di via

Napoli : record di furti in casa a Chiaia - caccia alla banda delle false colf georgiane : Dopo la gang delle donne rom arriva la banda delle georgiane. Sono sempre le stesse, dovrebbero essere quattro o cinque - gli agenti del commissariato San Ferdinando in queste ore stanno visionando...

Napoli - banda del buco di nuovo in azione : due rapine in meno di 24 ore. FOTO : Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino ...

Napoli - banda del buco di nuovo in azione : due rapine in meno di 24 ore. FOTO : Napoli, banda del buco di nuovo in azione: due rapine in meno di 24 ore. FOTO I rapinatori hanno messo a segno due colpi, in una banca del centro e in un ufficio postale in via Pontano. Con il consueto modus operandi: l'ingresso dal sottosuolo attraverso le fogne. Dall'istituto bancario, in piazza Carità, hanno ottenuto un bottino ...

A Napoli la 'Banda del buco' colpisce ancora e rapina un ufficio postale : Potrebbe sembrare la banale sceneggiatura di un film e invece è la cruda realtà che si respira in questi giorni a Napoli. Sgattaiolano tra le fogne armati, senza farsi vedere da telecamere e occhi indiscreti: è così che la “Banda del buco” in meno di 24 ore è riuscita a mettere a segno due rapine a Napoli, portandosi a casa ricchi bottini. Il colpo all’ufficio postale: la dinamica Oggi il secondo colpo a Napoli: due rapinatori armati, poco dopo ...

Napoli - la banda del buco colpisce ancora : seconda rapina in 24 ore alle Poste : Un'altra banda del buco in azione, questa mattina a Chiaia. A meno di 24 ore dalla rapina messa a segno nell'istituto bancario in piazza Carità, un secondo colpo è stato...

Colpo grosso della banda del buco nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - rapinatori in fuga con decine di migliaia di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...

Colpo grosso della banda del buco nel cuore di Napoli : dipendenti in ostaggio - banditi in fuga con decine di milioni di euro : banda del buco in azione in piazza Carità, nella Banca Popolare di Milano, dove i criminali hanno terrorizzato i dipendenti puntandogli contro le pistole. I malviventi hanno fatto irruzione...