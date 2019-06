Marte sulla Terra | nel deserto di Atacama FOTO

Trump si è incartato sulla Luna e su Marte : Mentre – cambiando idea rispetto a poco fa – invitava la NASA ad abbandonare i piani per raggiungere il satellite ha scritto che “fa parte” di Marte, probabilmente intendendo un'altra cosa

Radio Marte – L’agente di Theo Hernàndez svela la verità sulla trattativa - i dettagli : La Redazione di Sì Gonfia la rete ha svelato delle importanti novità riguardanti Theo Hernàndez del Real Madrid, obiettivo del Napoli per la prossima stagione : “Abbiamo parlato con L’agente di Theo Hernandez, che è lo stesso di Callejon il cui rinnovo, per adesso, è in fase di stallo e Quilon ci ha riferito che in merito all’esterno sinistro, per quanto riguarda il Napoli non c’è una trattativa ma esiste un interesse vero. A domanda sul ...

Programmi TV di stasera - Martedì 14 maggio 2019. Su Rai1 «Sei mai stata sulla Luna?» : Sei mai stata sulla luna? Rai1, ore 21.25: Sei mai stata sulla Luna? Film di Paolo Genovese del 2015, con Raoul Bova, Liz Solari, Dino Abbrescia, Nino Frassica. Prodotto in Italia. Durata: 111 minuti. Trama: La trentenne Guia lavora per una prestigiosa rivista di moda, guida un’auto di lusso, viaggia in jet privati e si divide tra Milano e Parigi. Convinta di aver avuto tutto dalla vita, in uno sperduto paesino della Puglia si imbatte nel ...

Ascolti TV | Martedì 14 maggio 2019. Sei mai stata sulla Luna? 12.7% - The Voice 11.2% - Pelè 10.6% : Sei mai stata sulla Luna? - Giulia Michelini Su Rai1 Sei mai stata sulla Luna? ha conquistato 2.864.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Canale 5 Pelè ha raccolto davanti al video 2.296.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 The Voice of Italy ha interessato 2.292.000 spettatori pari all’11.2% di share. Su Italia 1 Colorado ha catturato l’attenzione di 1.176.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 #Cartebianca ha raccolto ...

Spazio - l’annuncio di Trump : “la NASA è di nuovo grande - adesso torniamo sulla Luna e poi andremo su Marte” : “Sotto la mia amministrazione, stiamo riportando la NASA alla grandezza e torniamo sulla Luna, poi su Marte. Sto aggiornando il budget per includere altri 1,6 miliardi di dollari in modo che possiamo tornare nello Spazio alla grande“. Lo scrive su Twitter il presidente Usa, Donald Trump, confermando il nuovo piano di sviluppo del settore dell’esplorazione spaziale degli Stati Uniti d’America. L'articolo Spazio, ...

Samsung Volley Cup – Colpo Imoco sulla Saugella - Martedì il club di Conegliano si gioca il primo match point per la finale : Samsung Volley Cup: l’Imoco Volley raddoppia, 3-0 alla Saugella e 2-0 nella serie di semifinale. martedì ancora al PalaVerde il primo match point per la finale L’Imoco Volley Conegliano conquista anche Gara-2 di semifinale dei Play Off Scudetto contro la Saugella Team Monza. Al PalaVerde, nella serata di Pasqua, le pantere di Daniele Santarelli ottengono il secondo 3-0 consecutivo e salgono 2-0 nella serie al meglio delle ...

Governo - lo sfogo del big leghista sulla fine del governo : "Martedì crolla tutto" : I giorni di vita che restano al governo si contano ormai sul palmo di una mano. La guerriglia tra Lega e M5s ha raggiunto ormai un livello di intensità talmente alto, che i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio neanche si parlano più. Come è successo all'ultimo Consiglio dei ministri, quell