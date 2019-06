wired

(Di martedì 11 giugno 2019) Pezzi del mondo reali reimmaginati e miscelati in contesti inaspettati attraverso un uso sapiente della tecnologia 3D. È così che il graphic designer scozzese Chris Labrooy gioca con le, trasformandole in oggetti volanti che cadono dal cielo, trapassano muri e fanno tuffi in acqua. Ambientazioni insolite e scenari pittoreschi, con la stravaganza di colori e protagonisti che rimandano ad animazioni spiazzanti, come l’ultimo cortometraggio condiviso dall’artista sulla sua pagina Instagram. Credit Chris Labrooygonfiabili come la Mercedes Pagoda, oppure tagliate in due come la BMW 3.0 Csl o anche con la testa di un pellicano gonfiabile rosa che fuoriesce da una Porsche Carrera 911 (stampe in vendita a 140 euro) sono alcuni esempi della vena creativa di Labrooy, un abile disegnatore per l’inventiva e la capacità di immaginare soggetti e scene fuori ...

MilanoCitExpo : Le auto d’epoca reinventate con la stampa 3D #DipartimentoInnovazioneTecnologia - ANTONELLA79TA : Scena girata da #AntonioMilo alias #Maione a piedi.... Lo aspettiamo alla guida dell'auto d'epoca ?? - PiacenzaSera : A Fiorenzuola un’esposizione a cielo aperto di auto e moto d’epoca -